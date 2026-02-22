Cotidiano
Santa Cruz vai ter reforços no duelo importante contra o Rio Branco
A diretoria do Santa Cruz trabalhou de maneira discreta e três reforços desembarcaram no CT do Cupuaçu nesta semana visando a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O volante Fabrício e os atacantes Gleydson e Reina foram regularizados e serão opções importantes para o jogo contra o Rio Branco. A partida será disputada nesta segunda, 23, às 18 horas, no Tonicão.
Últimos ajustes
O técnico Sandro Gaúcho comandou neste domingo, 22, um treino de bolas paradas no CT do Cupuaçu e o Santa Cruz fechou a preparação para o jogo diante do Rio Branco.
“Tivemos uma semana bastante proveitosa de treinos e vamos para um jogo decisivo. Uma vitória nos deixará em uma boa condição na luta por uma vaga na semifinal”, afirmou Sandro Resende.
4ª colocação
O Santa Cruz chega no jogo de abertura da 6ª rodada da fase de classificação ocupando a 4ª colocação com 7 pontos. A equipe enfrenta o Rio Branco e na última rodada da primeira fase joga contra a Adesg.
Porto Acre e Assermurb vencem e conquistam vagas nas semifinais
As equipes do Porto Acre e da Assermurb estão classificadas para as semifinais do Campeonato Rainhas da Bola de Futsal. O Porto Acre goleou o Borussia por 6 a 1 e a Assermurb derrotou o Veneza por 6 a 4 neste domingo, 22, na quadra do Colégio Lourenço Filho.
Nas outras partidas da rodada, as Boleiras golearam o RB HuniKuin por 19 a 0 e o Real Sociedade bateu o Calafate por 4 a 1.
“Tivemos mais uma rodada com bons jogos. Porto Acre e Assermurb estão classificados e no próximo fim de semana teremos a definição das outras equipes nas semifinais”, disse o coordenador do Rainhas da Bola, professor Marcelo Fontenele.
Ulisses Torres monta o Rio Branco sem peças importantes
Um treino de bolas paradas neste domingo, 22, no José de Melo, marcou o fechamento da preparação do Rio Branco para o jogo contra o Santa Cruz. A partida de abertura da 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 será realizada nesta segunda, 23, a partir das 18 horas, no Tonicão.
“Não temos um elenco com muitas opções, mas tentamos montar uma equipe competitiva. A partida contra o Santa Cruz será difícil porque o time é bem estruturado”, comentou Ulisses Torres.
6 desfalques
O Estrelão não poderá contar com o volante Léo, o meia Matheus Nego e o atacante Gabriel, todos suspensos. O lateral Dudu, o meia Dheryke e o atacante Marllon, lesionados, também são desfalques.
“Perdi mais de meio time. São jogadores importantes e não adianta ficar lamentado”, afirmou o treinador.
Pouco utilizados
Ulisses Torres não divulgou os titulares do Estrelão. Contudo, a tendência é pela escalação de atletas pouco utilizados nas primeiras partidas e esse acaba sendo o momento ideal para os mesmos mostrarem o motivo das “reivindicações” nos bastidores.
Elenco do Galvez embarca e foca no desafio contra o Oratório
O elenco do Galvez Sub-17 embarcou neste domingo, 22, para Macapá, no Amapá, e na terça, 24, às 13h30(hora Acre), joga contra o Oratório pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17.
“Fechamos a nossa preparação e, agora, é esperar o momento da partida. Criamos as melhores condições para os garotos e vamos tentar a classificação”, disse o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Deixou para definir
O técnico Eriano Santos deixou para confirmar os titulares do Imperador somente momentos antes do duelo contra o Oratório.
“Os garotos estão conscientes da nossa responsabilidade. O jogo será difícil, mas temos chances de conquistar a classificação”, declarou Eriano Santos.
Se passar
Se o Galvez passar em Macapá, vai enfrentar o Interporto, de Tocantins, ou o IAPE, do Maranhão, na segunda fase.
