Santa Cruz vai ter reforços no duelo importante contra o Rio Branco

A diretoria do Santa Cruz trabalhou de maneira discreta e três reforços desembarcaram no CT do Cupuaçu nesta semana visando a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O volante Fabrício e os atacantes Gleydson e Reina foram regularizados e serão opções importantes para o jogo contra o Rio Branco. A partida será disputada nesta segunda, 23, às 18 horas, no Tonicão.

Últimos ajustes

O técnico Sandro Gaúcho comandou neste domingo, 22, um treino de bolas paradas no CT do Cupuaçu e o Santa Cruz fechou a preparação para o jogo diante do Rio Branco.

“Tivemos uma semana bastante proveitosa de treinos e vamos para um jogo decisivo. Uma vitória nos deixará em uma boa condição na luta por uma vaga na semifinal”, afirmou Sandro Resende.

4ª colocação

O Santa Cruz chega no jogo de abertura da 6ª rodada da fase de classificação ocupando a 4ª colocação com 7 pontos. A equipe enfrenta o Rio Branco e na última rodada da primeira fase joga contra a Adesg.

