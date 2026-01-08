Santa Cruz vai ganhar mais 3 reforços para disputa do Estadual

A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República que inicialmente pareceu um balão de ensaio e uma forma de a família Bolsonaro retomar o controle das negociações políticas, vai se consolidando com dois fatores importantes: a habilidade de Flávio de conversar e agregar o mundo político e econômico ao seu nome e as pesquisas eleitorais.

As pesquisas mostram, nesse momento, que Flávio tem a mesma competitividade de outros nomes da direita, como os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Junior.

Todos levariam a eleição para o segundo turno, mas, mesmo próximos, ainda perderiam para o presidente Lula.

Por exemplo, a última Paraná Pesquisas do cenário pela disputa presidencial mostrou o presidente Lula com 44,1% das intenções de voto contra 41% de Flávio. Contra Tarcísio, Lula venceria por 44% contra 42,5% do governador.

Na visão de muitos especialistas, Tarcísio conseguiria agregar mais eleitores do centro no segundo turno do que Flávio, por conta da rejeição ao sobrenome Bolsonaro. Isso tem sido encarado como reversível pelo entorno de Flávio.

Nos bastidores, eles acreditam que o perfil mais moderado do senador pode mudar essa situação e lembram que, entre todos os concorrentes, é o presidente Lula quem tem a maior rejeição.

De toda forma, o cenário que se mostra é de mais uma eleição extremamente acirrada no país. O campo da direita acredita que o presidente Lula vai sofrer mais desgaste este ano com temas como a relação do petista com o ditador Nicolás Maduro e questões econômicas, como o grande rombo nas contas públicas.

Já o governo se apega a propostas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais e a carteira de motorista com redução de custos, temas muito populares.

Outra estratégia usada por Flávio para consolidar a candidatura tem sido o diálogo. O senador tem falado constantemente com integrantes do mercado financeiro e com o mundo político para conseguir apoio.

Ele ainda não conseguiu atrair partidos para uma aliança, mas, conforme o seu nome cresce nas pesquisas, esse cenário se torna mais possível e provável.