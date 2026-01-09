Santa Cruz vai ganhar mais 3 reforços para disputa do Estadual

O Santa Cruz ainda espera as chegadas do lateral/zagueiro Duval e do extremo Pedro Liko, ambos do futebol do Rio Grande do Sul, e o atacante Lucas Sanches, ex-Porto Vitória do Espírito Santo, para a disputa do Campeonato Estadual. Lucas Sanches desembarca no sábado, 9, na capital acreana, e deve ser relacionado para a estreia no Estadual.

Redefiniu preparação

Com a mudança na data da estreia do Estadual, o técnico Sandro Resende redefiniu a programação do Santa Cruz. O elenco ganha um período de recuperação no sábado, 10, e retorna no domingo, 11, para trabalhos em sequência até a véspera do primeiro jogo na temporada.

“Ganhou mais três dias de treinamentos e vamos seguir realizando os ajustes necessários”, disse Sandro Resende.

Estreia no dia 15

O Santa Cruz estreia no Campeonato Estadual na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, contra o Independência.

