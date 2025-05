Santa Cruz recebe o Plácido de Castro e meta é voltar a ser líder

O evento faz parte da programação do Maio Amarelo, movimento internacional que tem o objetivo conscientizar condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar que acidentes aconteçam

O diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre, delegado Nilton Boscaro, ministrou nesta quinta-feira, 29, na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), a palestra Segurança Pública e Atuação dos Agentes de Trânsito, dirigida a servidores do próprio Detran e da Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans).

O encontro também abordou os impactos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37/2022, que busca incluir as guardas municipais e os agentes de trânsito no rol dos órgãos que compõem a segurança pública nacional.

O evento faz parte da programação do Maio Amarelo, movimento internacional que tem o objetivo conscientizar condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar que acidentes aconteçam e, assim, reduzir o número de mortos e feridos nessas intercorrências.

“É fundamental que a legislação reflita a realidade; agentes de trânsito desempenham um papel vital na segurança das vias públicas das nossas cidades, muitas vezes atuando na linha de frente e auxiliando diretamente as forças policiais. Hoje a gente vem falar das reponsabilidades das esferas federal, estadual e municipal e como a PEC 37 vem para formalizar esse reconhecimento e fortalecer ainda mais a segurança pública como um todo”, destacou Nilton Boscaro.

Para Reginaldo Torres, agente de trânsito do Detran, encontros dessa natureza proporcionam mais respaldo e clareza sobre suas atribuições. “Nós, agentes de trânsito, lidamos diariamente com situações que extrapolam a simples fiscalização, muitas vezes nos deparando com crimes e auxiliando as autoridades policiais. É importante que a gente saiba quais as ferramentas adequadas para agir em prol da sociedade, com a devida segurança jurídica”, observou.

Agente de trânsito da RBTrans, Eduardo Braga enfatizou o ganho na integração entre os órgãos que atuam no trânsito: “Ações como essa, para além do conhecimento proporcionado, o que por si só já é excelente, também otimizam recursos e aprimoram os trabalhos das instituições no combate à criminalidade e na prevenção de acidentes”.

A presidente do Detran, Taynara Martins, ressaltou a importância do diálogo e da capacitação contínua dos agentes. “Este debate é essencial para que nossos agentes compreendam o alcance e as quais as suas responsabilidades. A valorização e o reconhecimento do trabalho dos agentes de trânsito são pautas prioritárias para o Detran”, afirmou.

