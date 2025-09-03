Santa Cruz marca nos acréscimos e empata com Andirá

Em um jogo “quente” dentro e fora do gramado, Santa Cruz e Andirá empataram por 1 a 1 nesta terça, 2, na Arena da Floresta, em confronto válido pela 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Julius fez o gol do Santa Cruz e Adriano marcou para o Morcego.

Muita marcação

Santa Cruz e Andirá realizaram um jogo de muita marcação. Na melhor chance da etapa inicial, o atacante Alífi perdeu uma boa oportunidade para a Capivara.

No segundo tempo, as duas equipes passaram a procurar mais o ataque. Aos 32, Thiago Lamar cruzou e o goleiro Pablo cortou para o meio da área. Adriano pegou a sobra e fez 1 a 0, Andirá.

Aos 52, Vidal cobrou escanteio e a bola foi escorada. Kauã não conseguiu cortar e Julius empatou o jogo no último lance.

Como fica?

O Santa Cruz tem 8 pontos e mantém a liderança do Estadual. Andirá soma 7 e é vice-líder. O São Francisco é o 3º com 6 pontos e o Atlético fecha o G4 somando 4 pontos.

São Francisco x Plácido

São Francisco e Plácido de Castro jogam na quinta, 4, a partir das 18 horas, na sequência da primeira fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Se vencer, o São Francisco vai garantir uma vaga na semifinal do torneio.

