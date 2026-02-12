Conecte-se conosco

Santa Cruz joga contra o São Francisco e precisa vencer

4 horas atrás

Foto Jhon Silva: O volante Yan deve ser um dos titulares do Santa Cruz

O Santa Cruz joga contra o São Francisco nesta quinta, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, em duelo válido pela 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Santa Cruz precisa vencer para entrar no G4 do torneio.

Santa Cruz

O técnico Sandro Resende vai manter a estrutura tática da última partida, mas não divulgou os titulares.

Segundo o meia Marquinhos, o Santa Cruz precisa pensar somente na vitória.

“Temos três jogos para conquistar uma vaga na semifinal e a primeira decisão será contra o São Francisco”, disse Marquinhos.

São Francisco

Na última colocação no Estadual com 3 pontos, o São Francisco vai para o jogo contra o Santa Cruz para se manter vivo na competição.

O técnico Daniel Pereira deixou para confirmar os titulares somente na Arena da Floresta. Contudo, não terá o zagueiro Brenner e o volante João Gomes, ambos suspensos.

Trio de arbitragem

Jackson Rodrigues apita Santa Cruz e São Francisco. Douglas Santos e Evandro Andrade serão os auxiliares.

Governo do Acre realiza reunião com empresários chineses para instalação de indústria na ZPE

7 minutos atrás

12 de fevereiro de 2026

Com o objetivo de ampliar as relações internacionais e impulsionar o comércio exterior, o governo do Acre, por meio da Secretaria da Casa Civil (Secc), reuniu-se nesta quarta-feira, 11, com empresários chineses para discutir a instalação de indústrias do país asiático na Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

Encontro se deu na sede da Casa Civil, na tarde desta quarta-feira, em Rio Branco. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O Estado tem adotado uma série de medidas para viabilizar a consolidação da ZPE. O encontro contribuiu para reforçar o empenho da gestão estadual e demonstrar que todos os trâmites burocráticos necessários estão sendo cumpridos para que a Zona se torne uma realidade no Acre.

O secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, destacou que, desde o início da gestão do governador Gladson Camelí, o Acre tem avançado de forma significativa na consolidação da ZPE e na ampliação da pauta de exportações, além de ter fortalecido o diálogo internacional, abrindo portas para empresários de diversos países.

“Estamos em um momento propício para a exportação. O fato é que se abriu um leque muito maior de opções. Estamos vivendo um momento de ouro. O mundo está se reinventando nessa área das relações comerciais, e o Acre aparece como uma região estratégica para que essa consolidação possa acontecer”, observou o gestor.

Segundo Donadoni, o governo não tem medido esforços para ampliar as relações com empresas internacionais. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A reunião contou com a participação de representantes das secretarias de Estado de Planejamento (Seplan) e de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), além da Agência de Negócios do Acre (Anac), da Federação das Indústrias (Fieac) e da Administração da Zona de Processamento de Exportação (AZPE).

Além de integrar a reunião, os empresários também visitaram a ZPE. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Integrante da comitiva chinesa, o diretor executivo da ES Consultoria, Henrique Kao, afirmou que o Acre possui a “melhor ZPE do Brasil”. Segundo opinou, a visita in loco e a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho desenvolvido na região garantem maior segurança e confiança às empresas interessadas em investir no estado.

“Vocês têm um caminho para o Peru e para a Bolívia. A ZPE acreana pode oferecer uma ferramenta para que empresas chinesas se instalem aqui, com vantagens de incentivos fiscais e muito mais segurança. Exportar para esses dois países, a partir daqui, é fácil e rápido”, explicou Kao.

“Melhor ZPE do Brasil”, disse Henrique Kao. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, reforçou que a vinda desses empresários representa um impacto positivo para a economia do estado, sobretudo se a instalação das empresas no Acre se concretizar. Para o gestor, o estado tem ganhado projeção no mercado internacional, impulsionado por sua posição geográfica estratégica.

Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

“Estamos vivendo um momento de crescimento econômico, e o estado tem se mostrado um ambiente atrativo, algo que já era perceptível e que agora se potencializa ainda mais. É importante destacar que essa atração está ocorrendo, neste momento, sob a perspectiva de empreendedores internacionais. O Acre é um estado emergente do ponto de vista econômico, que está em constante crescimento”, completou Mesquita.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Artesanato acreano é destaque em visita de grupo empresarial chinês

19 minutos atrás

12 de fevereiro de 2026

Em agenda oficial no Acre, uma comitiva de empresários chineses realizou uma visita guiada à Casa do Artesanato Acreano, nesta quarta-feira, 11, em Rio Branco. Coordenada pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), a unidade apresenta um acervo que vai da marchetaria e da cestaria às biojoias e à arte indígena, reunindo o trabalho de 130 artesãos das cinco regionais do estado.

Comitiva de empresários visitaram a Casa do Artesanato Acreano nesta quarta-feira, 11. Foto: cedida

Segundo a coordenadora da Casa do Artesanato, Risoleta Queiroz, os visitantes demonstraram grande interesse pela matéria-prima local. “Eles ficaram encantados com as peças, fizeram muitas perguntas sobre as sementes e a madeira e adquiriram diversos produtos, como souvenirs, barquinhos, biojoias e colares. Saíram muito satisfeitos com a experiência”, afirmou.

Peças em madeira e biojoias foram destacadas pela Comitiva Chinesa. Foto: cedida

Para Henrique Kao, CEO da ES Consultoria, o artesanato acreano é um dos grandes diferenciais do estado no cenário nacional. “Este é um setor que me impressiona. Como viajo por todo o Brasil, vejo que cada região tem seu estilo próprio, mas a arte do Acre é diferenciada. Comprei cerca de oito peças para presentear amigos na China e para minha coleção pessoal. O artesanato é um pilar fundamental para o intercâmbio cultural, levando a identidade acreana para outros países”, destacou Kao, que também confirmou o interesse do grupo no setor de turismo: “Temos 100% de pretensão de atuar nessa área aqui no estado”.

Henrique Kao, CEO da ES Consultoria, destacou o diferencial do artesanato acreano e o interesse no turismo do Acre. Foto:A Clemerson Ribeiro/Secom

Agenda Estratégica

A comitiva cumpre agenda a convite do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). O roteiro inclui visitas às instalações da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e à Estrada do Pacífico, integrante da Rota Quadrante Rondon, que conecta o Acre aos portos do oceano Pacífico, ampliando a competitividade das exportações.

O grupo é composto por empresários que operam nos ramos de logística, indústria e comércio em Guangzhou, na China, com filiais em São Paulo (SP), e realiza visita a a instalação de indústrias de eletrodomésticos e vestuário no Acre, visando o abastecimento dos mercados brasileiro e latino-americano.

A comitiva é composta por Jack Jiang, gerente de Armazém e Alfândega da Guangzhou Jiede Logistics; Xinlei Gong e Holly Huang, diretores da Aliança Assessoria Administrativa; e Henrique Kao, CEO da ES Consultoria.


Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Diretoria do Galvez fecha planejamento da Copa do Brasil Sub-17

4 horas atrás

12 de fevereiro de 2026

Foto ASCOM/Galvez: Eriano Santos terá mais 10 dias de trabalho antes da estreia

A diretoria do Galvez fechou o planejamento visando à disputa da Copa do Brasil Sub-17. O elenco embarca para Macapá, no Amapá, no próximo dia 22 e no dia 24 enfrenta o Oratório no estádio Zerão, a partir das 13 horas(hora Acre).

“Embarcamos na madrugada e iremos chegar no início da tarde. A logística nos favoreceu e os atletas terão um bom período de descanso para a partida”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Jogo treino 

O time do Galvez enfrentou o Vasco, profissional, nesta quarta, 11, no Tonicão e foi goleado por 7 a 0.

“O resultado não é importante. Precisamos seguir melhorando a equipe para podermos lutar pela classificação em Macapá”, declarou o técnico Eriano Santos.

Definição da Lista

Eriano Santos define nesta quinta, 12, a relação dos atletas para o jogo da 1ª fase do torneio nacional.

“Estamos construindo uma nova equipe. Vamos ter muitos garotos jogando a competição pela primeira vez”, afirmou o treinador.

