Santa Cruz joga contra o Independência e quer manter invencibilidade

O Santa Cruz enfrenta o Independência nesta sexta, 27, no Florestão, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes estão de lados opostos na tabela, o Santa Cruz é líder com 21 pontos e o Tricolor é último colocado sem nenhum ponto.

Rodar o elenco

O técnico Pedro Balu, deve mais uma vez, rodar o elenco e aumentar a minutagem de todos os atletas. A ideia é chegar na fase decisiva do Estadual com todos os atletas no mesmo nível físico e técnico.

Ampliar a artilharia

O atacante Willian, do Santa Cruz, é o artilheiro do Campeonato com 11 gols e no duelo contra o Tricolor terá a oportunidade de manter a boa fase.

