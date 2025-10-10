Santa Cruz goleia o Xavier Maia e segue 100% no Estadual

O Santa Cruz goleou o Xavier Maia por 9 a 0 nesta quinta, 9, no CT do Cupuaçu, e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. A equipe soma 12 no grupo 3 e tem uma vaga garantida nas quartas de final.

Na outra partida da rodada, Escola do Galvez e Estrelinha empataram por 1 a 1.

Grupo 6

Dois jogos, pelo grupo 6, movimentam a primeira fase do Estadual Sub-15 nesta sexta, 10, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Vila Acre e Recriança abrem a programação e na segunda partida o Santinha joga contra o PSG.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários