Santa Cruz goleia o São Francisco e entra no G4 do Estadual

O Santa Cruz goleou o São Francisco por 5 a 0 nesta quinta, 12, na Arena da Floresta, e assumiu a 4ª colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual com 7 pontos. JP Bardales(2), Marquinhos(2) e Júlio César marcaram os gols da Capivara.

Um único time

O confronto na Arena da Floresta foi de um único time. O Santa Cruz abriu 2 a 0 no placar com 8 minutos da primeira etapa e no segundo tempo fez virar goleada.

Banguelê expulso

O Santa Cruz perdeu Banguelê, fazendo a estreia, no início da segunda etapa. O volante reclamou com o árbitro Jackson Rodrigues e recebeu o cartão vermelho.

O cara do jogo

Marquinhos, autor de dois gols, foi escolhido o cara do jogo. O meia foi uma peça importante no triunfo na Arena da Floresta.

Fala, Sandro!

“Vencemos um jogo importante. Vamos ter um período de treinamentos sem jogos e a ideia é preparar ainda mais a equipe para a fase decisiva do Estadual”, declarou o técnico do Santa Cruz, Sandro Resende.

