Santa Cruz goleia o Ed Perfomace na estreia da MGF Cup

O Santa Cruz goleou o Ed Performace por 5 a 1 nesta segunda, 8, em Maringá, no Paraná, e estreou com vitória na MGF Cup Sub-16. João Miguel(2), Samuel, Isaac e Dhiemerson marcaram os gols do time acreano.

“Conseguimos realizar uma boa estreia. A competição a cada partida vai ficar mais difícil, mas esse tipo de torneio é importante para o crescimento dos atletas”, declarou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.

Segunda partida

O Santa Cruz enfrenta a equipe do Instituto Alex Santa nesta terça, 9, a partir das 9h20(hora Acre), na segunda apresentação na MGF Cup.

Relacionado

Comentários