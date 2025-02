Santa Cruz fecha parceria com o Náuas para disputa do Sub-20

O municípios que têm projetos de CAPS aprovado são: Xapuri, Plácido de Castro, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Feijó. No caso de Cruzeiro do Sul, será um CAPS ad III, que atende adultos, crianças e adolescentes

O Acre solicitou 90 vagas para inclusão de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (Raps) no Projeto Nós na Rede, do Ministério da Saúde. Em todo o país, estão sendo ofertadas 42 mil vagas e as manifestações de interesse podem ser feitas até esta sexta-feira, 28.

Entre os propósitos do curso também está a reorganização de práticas das equipes para realizar iniciativas inovadoras que promovam transformação de vidas e inserção social, tendo como eixo norteador a estratégia da redução de danos.

Para Ana Cristina Messias, coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), esse trabalho de qualificação é um aliado na expansão dessa rede no estado.

“É de grande importância essa formação, porque envolve o trabalho e processos no CAPS[Centro de Atenção Psicossocial], rede, manejo. Então, é muito importante a participação nessa qualificação. Hoje o grande desafio é implantar essa rede para que as pessoas possam ser atendidas e cuidadas em seu território de residência. Tínhamos muitos municípios que tinham população para CAPS, mas não tem CAPS implantado, e para 2025 seis municípios estão com propostas aprovadas no Ministério da Saúde para essa implantação”, explica.

O municípios que têm projetos de CAPS aprovado são: Xapuri, Plácido de Castro, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Feijó. No caso de Cruzeiro do Sul, será um CAPS ad III, que atende adultos, crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com sofrimento psíquico intenso e necessidades de cuidados clínicos contínuos.

O alcance dos resultados responderá às demandas da reforma psiquiátrica e à Política de Saúde Mental ao redirecionar o modelo de atenção em saúde, assim como fortalece o SUS no cumprimento de seus princípios e diretrizes. A ação prevê alcançar profissionais com diferentes níveis de formação – com graduação, nível médio e técnico.

A oferta formativa, com início previsto para maio, tem carga horária de 120 horas (90 horas na modalidade EaD e 30 horas presenciais), divididas em quatro unidades: atenção psicossocial e cuidado em liberdade; acolhimento e cuidado a pessoas com problemas de saúde mental em conflito com a lei; atenção a pessoas usuárias de álcool e outras drogas; articulação de estratégias de cuidado, cooperação no território e fortalecimento da Raps.

O projeto Nós na Rede faz parte das ações do Ministério da Saúde para atender demandas de atenção à saúde de pessoas em sofrimento mental e que fazem uso de drogas, bem como pessoas com transtornos mentais e em conflito com a lei.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Pasta e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz – Brasília), desenvolvida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a colaboração da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes) e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps), sendo executada pelo Núcleo de Saúde Mental Álcool e Drogas da Fiocruz.

A cidades que demonstraram interesse na adesão do curso foram: Acrelândia, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Rio Branco, Rodrigues Alves e Sena Madureira.

Cuidado com a saúde mental

O governo do Acre tem reforçado ações e a atenção para a saúde mental do estado. No último dia 15, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou três ações de promoção à saúde, totalizando 942 atendimentos na capital e no interior, como mais um passo na redução das filas no estado. Na capital acreana, o mutirão de consultas com foco em saúde mental proporcionou atendimento médico especializado a 700 pacientes que aguardavam em demanda reprimida.

“Uma das maiores bandeiras do governador Gladson Cameli é a redução das filas, seja nas cirurgias, nos exames complementares ou nas consultas com especialistas. Então, hoje, aqui na Fundação Hospitalar, estamos com esse mutirão voltado para a saúde mental, com 700 pacientes atendidos, o que representa o compromisso da gestão com a saúde da população de forma global, tanto física quanto mentalmente”, destacou o secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários