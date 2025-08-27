Cotidiano
Santa Cruz faz 8 no Plácido de Castro e se aproxima da semifinal
O Santa Cruz goleou o Plácido de Castro por 8 a 0 nesta terça, 26, na Arena da Floresta, e se aproximou da classificação para semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Mosquito (2), Aisley (2), Mano Valter (2), Alifi e Ítalo marcaram os gols do “atropelamento” da Capivara.
16 minutos
O Plácido de Castro suportou a pressão do Santa Cruz por 16 minutos. Após a abertura do placar ficou ainda mais evidente a diferença técnica e física das duas equipes e o placar poderia ter sido ainda maior.
Náuas x Andirá
A 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão terá sequência nesta quinta, 28, com o confronto entre Náuas e Andirá. As equipes vêm de derrota e irão tentar a recuperação no torneio.
Acre aplica mais de 30 mil doses contra sarampo em campanha de intensificação no Acre: ‘Comunidade protegida salva vidas’
Estado mantém status de livre da doença desde 2000, mas reforça vacinação após surto na Bolívia; campanha abrange crianças e adultos até 59 anos
Em resposta ao surto de sarampo registrado na Bolívia — país que faz fronteira com o Acre —, a campanha de intensificação da vacinação contra a doença já aplicou 33.383 doses no estado entre junho e esta terça-feira (26). A iniciativa visa fortalecer a proteção da população e manter o histórico positivo: o Acre não registra casos de sarampo desde 2000.
De acordo com Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI-AC), a vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) tem alta eficácia (98%) e está disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde. “A comunidade protegida salva vidas” , destacou ela, reforçando que a imunização é a principal estratégia para evitar a reintrodução do vírus.
A vacinação é prioritária para crianças de 12 e 15 meses, mas adultos até 59 anos que não tenham comprovação de imunização também devem receber a dose. “Quem não pode comprovar a vacinação anterior é considerado não vacinado e deve se imunizar”, explicou Renata. O Acre mantém estoques suficientes do imunizante em todos os municípios.
A mobilização continua em todo o estado, com ênfase nas regiões de fronteira, para evitar que o vírus atravesse a fronteira e ameace a saúde pública local.
A coordenadora detalhou que a vacina pode ser recebida em três possíveis composições:
- Dupla Viral: previne sarampo e rubéola
- Tríplice viral: previne sarampo, caxumba e rubéola
- Tetra Viral: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela.
O balanço não lista quais tipo de doses foram as aplicadas no estado.
A coordenadora assegurou que os municípios do Acre estão empenhados na intensificação contra o sarampo e, através da mobilização, o Acre continua livre da doença.
Doses de vacinas contra sarampo aplicadas no Acre
Rio Branco apresenta a maior taxa de aplicação nos últimos três meses
O que é o sarampo?
O sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa e transmitida por gotículas liberadas ao falar, tossir ou espirrar. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse seca, manchas vermelhas no corpo, conjuntivite e coriza. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia, meningite e até levar à morte.
“A vacina é a única proteção que temos. Não existe medicação para o sarampo, então, se a pessoa está vacinada, está protegida. É isso que garante o bloqueio da doença e evita que o vírus entre no país”, reforçou.
No Acre, todas as salas de vacinação estão abastecidas, segundo o Plano Nacional de Imunizações (PNI-AC).
Em caso de sintomas gripais ou suspeita de sarampo, recomenda-se evitar aglomerações e usar máscara. Medidas simples como higienizar as mãos com frequência e manter os ambientes ventilados também ajudam a reduzir os riscos de transmissão.
Caso apresente os sinais e sintomas da doença, a recomendação é procurar a assistência em saúde imediatamente e evitar o contato com outras pessoas.
Do isolamento à integração: com mais de R$ 800 milhões do governo federal, Acre vive expectativa de reconstrução histórica da BR-364
Desde 2016, a principal rodovia que corta o estado apresenta problemas que impactam na economia e no deslocamento de pessoas entre os municípios. Após diversas mobilizações, recurso do governo federal, anunciado no dia 8 de agosto, pode recuperar trechos essenciais
No último dia 8 de agosto, no entanto, a situação aparenta se encaminhar para sua resolução. É que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o investimento de mais de R$ 800 milhões para recuperação da rodovia que corta o estado.
A BR-364 no Acre liga municípios importantes como Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.
Ao todo, a rodovia abrange mais de 634 mil pessoas, o equivalente a mais de 70% da população do estado.
Cada metro recuperado das estradas representa mais do que obra de infraestrutura: é a garantia de acesso a bens básicos e a chance de desenvolver a economia.
Problemas frequentes e antigos
O Acre possui duas rodovias federais estratégicas:
- BR-364, que corta o estado de leste a oeste e garante o abastecimento da região do Juruá, onde vivem mais de 300 mil pessoas;
- BR-317, que conecta Rio Branco à fronteira com o Peru, em Assis Brasil, e abre caminho para a chamada “rota do Pacífico”.
Historicamente, os trechos dessas estradas sofrem com os impactos das chuvas amazônicas, que transformam a pista em lamaçal durante o inverno.
Em 2016, por exemplo, o problema já era evidente com tráfego interrompido. Naquela época, o Dnit já previa o custo de mais de R$ 1 bilhão para a restauração da rodovia. Desde então, a BR-364 passa por projeto de restauração. Contudo, o problema não era resolvido.
“A situação ainda está precária, a buraqueira é terrível, questão de horário atrasa muito, passageiros reclamam e está um caos, na verdade. Ônibus quebra, mola quebra, aí a gente acaba prejudicando as viagens do passageiro, né?,” disse o motorista Wheneson Dias, que trabalha com ônibus que fazem as linhas intermunicipais.
Em 2023, a superintendência regional do Dnit declarou situação de emergênciaem alguns trechos do km 620 ao km 682 entre o Rio Gregório e o Rio Liberdade, que ficam entre as cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Desde a publicação do decreto de emergência, esses trechos críticos passaram por serviços paliativos, com os buracos sendo tapados com pedras e pó de pedra para garantir a circulação dos veículos na estrada.
Os trechos que não estavam inseridos no decreto de emergência também passaram por manutenção com serviços convencionais com asfalto.
Impactos por terra e por ar
Todas estas problemáticas influenciam no deslocamento até a segunda maior cidade do Acre. As más condições da estrada maltratam quem precisa dela para se locomover.
A viagem que durava entre 8 a 12 horas de ônibus, pode chegar a ultrapassar 20 horasde duração e, dependendo da época, até 24 horas.
Já de avião, as passagens, se compradas entre o final de agosto e início de setembro, podem chegar a mais de R$ 5 mil.
Em fevereiro de 2023, os prefeitos de cinco municípios interligados pela BR-364 assinaram um documento que pede a recuperação da rodovia e alerta para o impacto econômico na região.
Manutenções
Com os investimentos anunciados por Lula na última semana, as obras irão acontecer nos lotes 1, 2, 7 e 8 da rodovia. Ao todo, serão mais de 318 km de estrada. O governo federal vai investir cerca de R$ 870,9 milhões nesse projeto. As obras vão acontecer em dois trechos principais da rodovia.
Lotes 1 e 2 – Esse trecho vai da divisa do Acre com Rondônia, passa por Rio Branco e chega até Bujari.
- São 156,4 km no total.
- Consórcio MSM/CSM V será responsável pelas obras.
- Lote 1 tem 98,6 km e vai custar R$ 196,2 milhões.
- Lote 2 tem 57,8 km e o valor é de R$ 170,9 milhões.
Lotes 7 e 8 – Ficam no Vale do Juruá, entre Feijó e Rio Gregório.
- A empresa LCM Construção e Comércio vai cuidar dessa parte.
- Lote 7 terá 69,9 km recuperados, com investimento de R$ 264,6 milhões.
- Lote 8 cobre mais 60,4 km e vai custar R$ 239 milhões.
Durante a solenidade foi assinada a ordem de serviço que autoriza o começo das manutenções. As obras na BR-364 são importantes para ajudar no transporte da produção local, melhorar a mobilidade das pessoas e fortalecer a ligação do Acre com outros estados.
A expectativa é que os investimentos dos próximos anos consolidem o Acre como parte fundamental da integração entre Amazônia e mercados internacionais.
Projetos de duplicação de trechos e a construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco, fazem parte dessa estratégia.
“Sabemos o que significa pro estado ter uma estrada ruim. Estamos aqui para dizer ao povo acreano que depois de [fazer] obras sem respeitar as técnicas, porque o dinheiro não dava, faremos uma estrada que suporte o inverno amazônico”, disse Renan Filho, ministro dos Transportes, em evento no Acre.
Cruzeiro do Sul é a segunda cidade do Acre com mais mortes por Covid-19 desde 2023
Boletim da Saúde aponta 77 óbitos no estado no período; capital Rio Branco lidera com 42 mortes, enquanto seis municípios não registraram nenhum falecimento
Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) coloca Cruzeiro do Sul como o segundo município com o maior número de óbitos por Covid-19 desde o início de 2023. O boletim epidemiológico, atualizado até 16 de agosto de 2025, registra 10 mortes na cidade, atrás apenas da capital Rio Branco, que contabilizou 42 óbitos.
No total, o estado confirmou 16.403 casos positivos e 77 mortes pela doença no período. Enquanto seis municípios — Acrelândia, Jordão, Porto Acre, Senador Guiomard, Santa Rosa do Purus e Porto Walter — não registraram nenhum óbito, outros apresentaram números significativos, como Tarauacá e Sena Madureira (4 cada), Feijó, Xapuri e Marechal Thaumaturgo (2 cada).
Panorama municipal
Maiores registros de óbitos (2023-2025):
Rio Branco: 42 mortes
Cruzeiro do Sul: 10
Tarauacá: 4
Sena Madureira: 4
Feijó: 2
Xapuri: 2
Marechal Thaumaturgo: 2
Já cidades como Bujari, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Mâncio Lima e Rodrigues Alves registraram ao menos uma morte no mesmo intervalo.
No estado, a taxa de letalidade ficou em 0,5%, e o coeficiente de mortalidade alcançou 8,6 óbitos por 100 mil habitantes. Bujari apresentou os maiores índices proporcionais, com 7,5% de letalidade e 28,8 mortes por 100 mil habitantes.
Segundo a Sesacre, 67,5% das mortes ocorreram em pessoas acima de 60 anos, sendo que 64,9% dos óbitos estavam associados a comorbidades como hipertensão, cardiopatias e diabetes. Outros 35,1% não apresentavam registro de doenças prévias.
Municípios sem mortes registradas:
Acrelândia, Jordão, Porto Acre, Senador Guiomard, Santa Rosa do Purus e Porto Walter.
Perfil das vítimas
Faixa etária: 67,5% tinham mais de 60 anos
Comorbidades: 64,9% apresentavam doenças pré-existentes (hipertensão, cardiopatias, diabetes)
Saúde prévia: 35,1% não tinham registro de comorbidades
Dados epidemiológicos
Total de casos: 16.403 confirmados no período
Taxa de letalidade no estado: 0,5%
Coeficiente de mortalidade: 8,6 óbitos por 100 mil habitantes
Maior letalidade: Bujari registrou 7,5% (maior índice proporcional)
Alertas da Sesacre:
A secretaria reforça a importância da dose de reforço para idosos e imunossuprimidos, além de manter vigilância para possíveis novas variantes.
O estudo revela que a grande maioria das mortes (67,5%) ocorreu em pessoas acima de 60 anos, e a presença de comorbidades como hipertensão e diabetes foi um fator relevante em 64,9% dos óbitos. A Sesacre atribui a redução de casos graves e mortes, especialmente em comparação com o início da pandemia, à efetividade da vacinação e às medidas de prevenção.
