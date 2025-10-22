Santa Cruz enfrenta o IAPE e precisa vencer no Castelão

O Santa Cruz enfrenta o IAPE nesta quarta, 22, às 13h30 (hora Acre), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Quem vencer a partida garante a vaga na segunda fase. Se o jogo terminar empatado, o classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Treino leve

O técnico Pedro Balu comandou um treino leve nessa terça, 21, no CT do Moto Clube, e não definiu os titulares para o confronto fora de casa.

“Vamos esperar o momento da última conversa para divulgar os titulares. Temos um jogo difícil e importante”, avaliou Pedro Balu.

Marquinhos e Kekel

Os meias Marquinhos, retornando de empréstimo do Red Bull Bragantino, e Kekel, cedido por empréstimo pelo Rio Branco, devem ser as novidades do Santa Cruz contra o IAPE. Os atletas elevam aumentam as opções do técnico Pedro Balu.

Adriano não viajou

O atacante Adriano não viajou. O atleta chegou lesionado ao clube depois de disputar o Campeonato Estadual da 2Divisão pelo Andirá.

Trio do Maranhão

Um trio do Maranhão comanda Santa Cruz e IAPE. Wallas Martins comanda a partida terá como auxiliares Yuri Alves e Lucas Brito.

