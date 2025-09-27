Santa Cruz enfrenta o Atlético e tem vantagem para ser finalista e conquistar o acesso

Santa Cruz e Atlético fazem neste sábado, 27, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a partida de volta das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Santa Cruz venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e por isso tem a vantagem do empate para ser finalista e conquistar o acesso, inédito, para a 1ª Divisão em 2026.

Santa Cruz

O Santa Cruz fechou a preparação nessa sexta, 26, no CT do Cupuaçu, com um treino leve. O técnico Bruno Monteiro deixou para confirmar a equipe somente no vestiário da Arena.

O goleiro Pablo e o meia Gabriel Vidal, suspensos, são desfalques certos.

Atlético

O elenco do Galo fez um trabalho de bolas paradas nessa sexta, 26, no Frotão, e o técnico Kinho Brito confirmou as entradas de do goleiro Denílson e do zagueiro Luiz Gustavo nas vagas de Rikelmo e Franklin, ambos suspensos.

Trio de Rondônia

Um trio de Rondônia comanda Santa Cruz e Atlético. Jonathan Antero Silva será o árbitro e terá como auxiliares Renato Aparecido Tiago Ferreira.

