Santa Cruz empata com Atlético, é finalista e garante acesso inédito

O Santa Cruz empatou com o Atlético por 1 a 1 neste sábado, 27, na Arena da Floresta, e é finalista do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e ainda garantiu um acesso inédito para Série A do futebol acreano em 2026. Vini fez o gol do Santa Cruz e Joãozinho marcou para o Atlético.

Santa Cruz e Atlético realizaram um bom jogo desde o início. O meia Ítalo perdeu duas chances para o Santa Cruz.

Aos 47, após uma cobrança de escanteio, Joãozinho cabeceou e fez 1 a 0, Atlético.

Na volta do intervalo, o Santa Cruz pressionou. Aos 12, Mosquito realizou uma bela jogada e cruzou, Mano Walter perdeu sem goleiro a chance do empate.

O Santa seguiu na pressão e o Atlético buscava os contra-ataques. Aos 42, Fábio Bahia fez um grande lance e bateu, no rebote de Denílson, Vini tocou para empatar.

O Galo ainda tentou pressionar nas jogadas aéreas, mas não conseguiu o gol para forçar as penalidades.

A arbitragem do rondoniense Jonathan Antero merece destaque. O árbitro esteve seguro e sempre estava próximo dos lances para evitar as reclamações. Os auxiliares Renato Aparecido e Tiago Ferreira também realizaram um bom trabalho.

O Santa Cruz garante um acesso no primeiro ano disputando o futebol profissional. A SAF comanda pelo empresário Alan Pinheiro estará na elite e planeja objetivos ainda mais ousados dentro do futebol acreano.

As finais do Estadual da 2ª Divisão entre Santa Cruz e São Francisco serão disputadas nos dias 4 e 11 de outubro na Arena da Floresta.

