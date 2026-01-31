Santa Cruz e Vasco fazem confronto cercado de muita expectativa

Santa Cruz e Vasco fazem neste sábado, 31, a partir das 15 horas, no Tonicão, um confronto cercado de muita expectativa pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi 2026. O Santa Cruz ainda não venceu no torneio e o Vasco vai em busca do segundo triunfo.

Santa Cruz

O técnico Sandro Resende comandou trabalhos táticos durante a semana no CT do Cupuaçu e a meta é ter uma equipe mais forte. O lateral Railan, o zagueiro Vitor Salvador e o atacante JP Bardales foram regularizados e podem reforçar o Santa Cruz.

Vasco

No Vasco, a novidade será a estreia do atacante Douglas Caé. O técnico Erick Rodrigues deve promover mais mudanças nos outros setores da equipe.

“Vamos ter um time mais forte. Vou manter a maneira da equipe jogar”, declarou o comandante vascaíno.

No apito

Josué França apita Santa Cruz e Vasco. Antônio Neilson e Verônica Severino serão os auxiliares.

