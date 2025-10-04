Santa Cruz e São Francisco começam a decidir Estadual da 2ª Divisão

Santa Cruz e São Francisco começam a decidir neste sábado, 4, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, o título do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram sem vantagem e quem somar quatro pontos fica com a taça e o bônus pela conquista.

Santa Cruz

O Santa Cruz chega para a decisão invicto. No duelo entre as duas equipes na fase de classificação, o Santa venceu sem nenhuma dificuldade.

O técnico Bruno Monteiro deixou para definir os titulares da Capivara somente no vestiário da Arena.

São Francisco

Depois de duas batalhas contra o Atlético na semifinal, o São Francisco vai para o primeiro jogo das finais com dois desfalques. O goleiro Jonathan e o atacante Kikinha. Os dois atletas irão disputar a Copa São Paulo pelo Galvez e não irão disputar as finais.

Trio de arbitragem

Marcos Santos apita a primeira das finais. Antônio Ecídio e Carlos Alberto serão os auxiliares.

5 e 10

Os torcedores irão pagar R$ 5,00 e R$ 10,00 para assistir o primeiro confronto entre Santa Cruz e São Francisco.

