Santa Cruz e Galvez disputam confronto pensando na semifinal

Atrativos turísticos do Acre como o Rio Crôa, Parque Nacional da Serra do Divisor, etno vivências e sítios arqueológicos geoglifos foram apresentados para comitiva empresarial da Rússia, pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), nesta sexta-feira, 6, em Rio Branco.

A comitiva está no Acre com o objetivo de dialogar com empresários e com o governo do Estado sobre parcerias e futuros investimentos nas áreas da bioeconomia, agronegócio, logística, sustentabilidade, turismo e inovação, alinhando desenvolvimento econômico à preservação ambiental.

O presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil–Rússia, Gilberto Ramos, explicou que a visita da comitiva acreana na Rússia, em novembro de 2025, fez a diferença na tomada de decisão para o grupo vir ao Acre. “E então já houve uma resposta pô meio desse grupo que tem interesse também na questão de relacionamento e de turismo”, relata.

Segundo a secretária-adjunta de Turismo e Empreendedorismo, Núbia Musis, a troca de experiências na agenda foi estratégica para o governo do Acre, a pasta e o trade turístico, abrangendo profissionais e empresários do setor.

“Nós trouxemos o trade para poder fazer a comercialização de tudo que foi apresentado. Conseguimos apresentar as modalidades do turismo que o nosso Estado tem. As imagens falam por si só, então eles se interessaram. Tanto a Rússia se interessou pelo Acre, como o Acre se interessou pela Rússia. Foi uma troca de experiências, um networking, e eu acredito que vai dar bons frutos tanto para nós quanto para eles”, apontou.

A comitiva russa é liderada pela Associação de Fertilizantes Orgânicos da Rússia e conta com especialistas em recuperação de solos e agricultura orgânica; farmacologia e cosmetologia; e desenvolvimento de energias sustentáveis.

Ainda nesta sexta-feira, o grupo cumpriu agenda com a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e com a reitoria e pró-reitoria de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Acre (Ufac). O objetivo é criar um canal de cooperação técnica para a troca de insumos e tecnologias que possam ser aplicadas à realidade amazônica, além de destacar a localização estratégica do Acre e dos potenciais turísticos do estado.

Na reunião, a Sete e representantes do trade local apresentaram as potencialidades do turismo étnico, ecológico, arqueológico e gastronômico com a degustação de sorvetes naturais, castanhas, farinha e chocolates.“O Acre está no centro da América do Sul. Discutimos o turismo transfronteiriço com a Bolívia e o Peru, além da vivência com os povos originários e a riqueza gastronômica, representada aqui pela chef Izanelda Magalhães”, explicou o presidente da Câmara.

Após o encontro, Ramos diz estar otimista quanto aos frutos da visita. “Já estamos levando alguns produtos conosco, como a castanha do Acre. Esta visita extraordinária é apenas o começo de uma colheita de grandes investimentos para o futuro próximo”, concluiu.

Presenças

Também estiveram presentes os representantes do escritório Dtaktuba Zakona, Sergey Perepetchaev, membro do conselho superior; e Roman Shevelev, superintendente de relações internacionais; a tradutora Aleksandra Shogenova; e Fabiana Tenório Amorim.

Representaram o trade turístico acreano Thaly Figueiredo, Thiago Higino, Thaysa Azevedo e Izanelda Magalhães. O deputado estadual, Luiz Gonzaga também esteve presente.

Pelo governo do Estado também estiveram presentes o coordenador da Secretaria de Estado da Casa Civil, Ítalo Medeiros; e Aline Albuquerque; a arqueóloga e servidora da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, Raquel Frota; e, ainda, o secretário adjunto de Estado de Agricultura, Edivan Azevedo.





























Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

