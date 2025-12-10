Santa Cruz e Furacão do Norte irão decidir o título do Estadual

Santa Cruz e Furacão do Norte estão na decisão do Campeonato Estadual Sub-13. Nas semifinais disputadas nesta terça, 9, no Tonicão, o Santa Cruz bateu o Cruz Azul por 4 a 1 e o Furacão do Norte derrotou o Botafogo Academy por 3 a 0.

Final na sexta

Santa Cruz e Furacão do Norte decidem o título na sexta, 12, às 16 horas, no Tonicão. Se a partida terminar empatada, o campeão vai ser conhecido nas cobranças de penalidades.

