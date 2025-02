Santa Cruz e Furacão do Norte goleiam na abertura das quartas na Copinha

Operação de segurança ocorrerá nos dias 1 e 2 de março no departamento do Pando, com foco em prevenir incidentes e garantir a festividade

O departamento do Pando, na cidade de Cobija, se prepara para receber o Carnaval do Bicentenário nos próximos dias 1 e 2 de março com um reforço significativo na segurança. Mais de 150 efetivos policiais serão deslocados para garantir a ordem e a tranquilidade durante os festejos, que prometem atrair milhares de pessoas às ruas da cidade.

A operação de segurança foi planejada para prevenir incidentes e assegurar que os foliões possam aproveitar a festa com tranquilidade. Além do patrulhamento ostensivo, a polícia contará com equipes especializadas para atender ocorrências e monitorar pontos críticos da cidade, como áreas de grande concentração de público e locais de desfile.

O Carnaval do Bicentenário é um dos eventos mais aguardados do ano em Cobija, marcando as celebrações dos 200 anos de independência da Bolívia. A expectativa é que a festa reúna moradores locais e turistas, movimentando a economia e a cultura da região.

As autoridades reforçam que a presença maciça da polícia tem como objetivo garantir a segurança de todos os participantes, além de coibir possíveis atos de violência ou desordem.

A população tem recebido orientações sobre os cuidados necessários durante a folia, como evitar o consumo excessivo de álcool e manter os documentos pessoais em local seguro.

Com o esquema de segurança ampliado, a expectativa é que o Carnaval do Bicentenário em Cobija seja um evento marcado pela alegria, integração e, acima de tudo, pela paz.

