Santa Cruz e Furacão do Norte disputam a taça do Estadual Sub-15

Santa Cruz e Furacão do Norte decidem o título do Campeonato Estadual Sub-15 nesta sexta, 14, a partir das 16 horas. As duas equipes fazem uma final cercada de muita rivalidade e se o jogo terminar empatado, o campeão vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

Santa Cruz é favorito

O Santa Cruz chega na final como favorito e o técnico Maydenson Costa vai contar com todos os titulares. O atacante AlexSander, artilheiro da competição com 16 gols, tem presença certa na decisão.

Furacão com desfalques

O Furacão do Norte chega na disputa do título como uma surpresa. O técnico Juscelane Trindade vai ter o desfalque do goleiro Davi, suspenso.

Tapetão não funcionou

A diretoria do Acre Esporte apresentou um ofício no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pedindo o reconhecimento de um erro (uma penalidade não marcada nos minutos finais do jogo) do árbitro na partida contra o Furacão do Norte na fase de quartas de final. A presidência do TJD encaminhou para o procurador analisar se caberia oferecer uma denúncia ou arquivamento. O TJD entendeu como um erro de interpretação do árbitro e não um erro de direito e por isso decidiu pelo arquivamento.

A diretoria do Galvez entrou com um recurso pedindo a anulação do confronto contra o Furacão do Norte na semifinal, mas com a decisão do TJD pelo arquivamento do ofício do Acre Esporte o pedido do Imperador perdeu a validade.

