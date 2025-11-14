Cotidiano
Santa Cruz e Furacão do Norte disputam a taça do Estadual Sub-15
Santa Cruz e Furacão do Norte decidem o título do Campeonato Estadual Sub-15 nesta sexta, 14, a partir das 16 horas. As duas equipes fazem uma final cercada de muita rivalidade e se o jogo terminar empatado, o campeão vai ser decidido nas cobranças de penalidades.
Santa Cruz é favorito
O Santa Cruz chega na final como favorito e o técnico Maydenson Costa vai contar com todos os titulares. O atacante AlexSander, artilheiro da competição com 16 gols, tem presença certa na decisão.
Furacão com desfalques
O Furacão do Norte chega na disputa do título como uma surpresa. O técnico Juscelane Trindade vai ter o desfalque do goleiro Davi, suspenso.
Tapetão não funcionou
A diretoria do Acre Esporte apresentou um ofício no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pedindo o reconhecimento de um erro (uma penalidade não marcada nos minutos finais do jogo) do árbitro na partida contra o Furacão do Norte na fase de quartas de final. A presidência do TJD encaminhou para o procurador analisar se caberia oferecer uma denúncia ou arquivamento. O TJD entendeu como um erro de interpretação do árbitro e não um erro de direito e por isso decidiu pelo arquivamento.
A diretoria do Galvez entrou com um recurso pedindo a anulação do confronto contra o Furacão do Norte na semifinal, mas com a decisão do TJD pelo arquivamento do ofício do Acre Esporte o pedido do Imperador perdeu a validade.
PSC e Fluminense da Bahia são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta
PSC e Fluminense da Bahia estão classificados para as semifinais da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas partidas disputadas nesta quinta, 13, no ginásio do colégio Imaculada Conceição, o PSC venceu o Invictus por 7 a 2 e o Fluminense da Bahia derrotou o Carlos, nas penalidades, por 4 a 1 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.
Outros duelos
Os outros duelos da fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão realizados na quinta, 20, a partir das 19 horas, também no ginásio Imaculada Conceição.
Galvez e Santa Cruz decidem o título do Estadual Sub-17
Galvez e Santa Cruz decidem nesta sexta, 14, a partir das 18 horas, no Tonicão, o título do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times entram para final sem vantagem e se o confronto terminar empatado, o título vai ser definido nas cobranças de penalidades.
Em busca do tricampeonato
O Galvez vai para a final em busca do tricampeonato. O técnico Eriano dos Santos deve manter o mesmo time da semifinal e a ideia é trocar passes e explorar a velocidade dos extremos Misael e Guilherme.
Quebrar escrita
O Santa Cruz foi derrotado pelo Galvez nas finais de 2023 e 2024 e por isso a decisão tem “um peso” a mais. O técnico Cristiano Menezes realizou ajustes na equipe após o confronto da semifinal e deixou para definir os titulares somente no Tonicão.
