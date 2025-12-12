Cotidiano
Santa Cruz e Furacão do Norte decidem o Campeonato Estadual
Santa Cruz e Furacão do Norte decidem nesta sexta, 12, a partir das 16 horas, no Florestão, o título do Campeonato Estadual Sub-13. As duas equipes entram para o confronto sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o título vai ser definido nas cobranças de penalidades.
Rauan volta
O atacante Rauan, recuperado de uma lesão muscular, será a novidade do Santa Cruz na decisão.
“Vamos ter uma decisão muito difícil. Realizamos alguns ajustes e a meta é manter a nossa maneira de jogar para tentar o título”, declarou o técnico Wemerson Rambinho.
Zé Ryan é o artilheiro
O atacante Zé Ryan, artilheiro do Estadual com 16 gols, é uma das peças chaves do Furacão do Norte para a final.
“Temos o grupo completo e esse é mais um confronto cercado de muita rivalidade. Precisamos atuar dentro do nosso padrão”, afirmou o treinador Bruno Melo.
Comentários
Cotidiano
Festival Varadouro abre primeira noite com celebração à cultura acreana e amazônica no Clube Juventus
Programação reunirá manifestações tradicionais, novos talentos e artistas regionais e internacionais
Dry Alves, Ascom
Foto: Alice Leão
O Festival Varadouro dá início à sua edição 2025 na tarde desta sexta-feira, 12 de dezembro, com uma programação marcada pela diversidade sonora e pela força das expressões culturais da Amazônia. Realizado no Clube Juventus, o primeiro dia terá artistas do Acre e convidados de outros estados e países, atraindo um público para os dois palcos montados especialmente para o evento.
A abertura ficará por conta do Jabuti Bumbá, que entrará no Palco Bom Destino, às 16h e trará a energia da tradição popular para receber o público. Logo depois, às 17h, o Palco Cachoeira receberá Zenaide Parteira, mantendo a proposta do festival de valorizar vozes que dialogam com ancestralidade, território e cultura amazônica.
A partir das 17h30, o ritmo ganhará novas camadas com a apresentação da cantora Kelen Mendes, seguida por Zé Jarina, que iniciará seu show às 18h trazendo composições autorais que já fazem parte da nova cena musical do Acre. Às 18h30, o grupo Los Chicos de Menezes levará ao Palco Bom Destino uma performance que mistura influências regionais e urbanas.
O início da noite seguirá com o Caldo de Piada no Palco Cachoeira, às 19h, e com o show de Juca Culatra, do Pará, às 19h30, representando a música amazônica contemporânea e ampliando o intercâmbio artístico promovido pelo festival. Às 20h, será a vez da acreana Pia Vila, trazendo ao palco sua identidade poética, que une brasilidade, regionalidade e elementos experimentais.
O encerramento do primeiro dia ficará por conta de Juaneco y su Combo, diretamente do Peru, às 20h30. A apresentação internacional promete elevar o clima de celebração, conectando o Acre a outros territórios amazônicos e reforçando o caráter fronteiriço e plural do Festival Varadouro.
A programação formativa também integra as atividades dos primeiros dias, como a Oficina de Tecnobrega com Will Love, marcada para sábado (13), das 10h às 13h, na Casa Ninja Amazônia, mais uma ação que reafirma o compromisso do festival com a troca de saberes e a valorização da musicalidade amazônica.
Para a produtora cultural Karla Martins, é uma honra poder entregar para a cidade de Rio Branco e para o estado do Acre a retomada de um festival com a potência do Varadouro. “É um privilégio proporcionar à cidade um espaço onde ela possa ouvir música autoral feita pelos acreanos, de forma identitária e genuína. Acredito que esse festival tem o poder de fazer uma diferença no processo de vida da sociedade, no fortalecimento da cultura acreana. Vai ser um momento lindo, um compartilhamento, uma troca de saberes, uma alegria, celebração, uma festa da cultura. E quando a cultura celebra a sociedade celebra, os processos identitários são fortalecidos, os pertenceres reformulados. O Festival Varadouro é, sem sombras de dúvidas, uma celebração”.
O Festival Varadouro é financiado pela Fundação Elias Mansour, Governo do Estado do Acre, PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) e Governo Federal, e realizado pela Eita Pau Produções e pelo Comitê Chico Mendes, com apoio da Casa Ninja Amazônia, Abrafin, Som.vc, Circuito Amazônico de Festivais e Comitê de Cultura Acre. Para acompanhar tudo que acontece no Festival, acesse @festivalvaradouro.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz bate o Palmeiras Academia e vai disputar semifinal da MGF Cup
O Santa Cruz derrotou o Palmeiras Academia, de Maringá, por 3 a 0 nesta quinta, 11, em Maringá, no Paraná, e garantiu uma vaga na semifinal da MGF Cup Sub-16. Campinas, Samuel e Alexander marcaram os gols da Capivara.
“Conseguimos, mais uma vez, controlar a partida e conquistamos um grande resultado. A equipe vem evoluindo e isso é fundamental em jogos eliminatórios”, declarou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.
Semifinal nesta sexta
O Santa Cruz vai enfrentar o Atlético Maringaense, do Paraná, na semifinal nesta sexta, 12, a partir das 12 horas(hora Acre).
Comentários
Cotidiano
Brasileia e Fluminense da Bahia fazem jogo de volta da semifinal da Série A
Brasileia e Fluminense da Bahia decidem nesta sexta, 13, a partir das 19 horas, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, quem será o primeiro finalista do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. No primeiro jogo entre as duas equipes em Rio Branco, o Fluminense da Bahia venceu por 3 a 1 e por isso terá a vantagem de jogar pelo empate para conquistar a classificação. Se Brasileia vencer, a vaga na final vai ser decidida na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.
Apoio da torcida
O Brasileia terá o apoio da torcida para conquistar a vaga na final. A equipe conta com atletas experientes e a meta é pressionar o Fluminense da Bahia desde o início do confronto.
Flu da Bahia completo
O Fluminense da Bahia vai ter o elenco completo no duelo na fronteira.
“Esse é um jogo para ser decidido nos detalhes. Precisamos marcar forte para podermos conquistar o nosso objetivo”, afirmou o técnico do Flu da Bahia, Ed Carlos.
Você precisa fazer login para comentar.