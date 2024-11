Santa Cruz e Escolinha do Galvez goleiam e conquistam classificações

Santa Cruz e Escolinha do Galvez estão classificados para semifinal do Campeonato Estadual Sub-11. Nos duelos das quartas de final disputados nesta quinta, 21, no Florestão, o Santa Cruz goleou o Joia de Cristo por 9 a 1 e a Escolinha do Galvez bateu o Esporte, Saúde e Lazer por 8 a 0.

Semifinais na quarta

As semifinais do Estadual Sub-11 serão disputadas na quarta, 27, a partir das 15 horas, no Florestão. Furacão do Norte e Rei Artur decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal o Santa Cruz joga contra a Escolinha do Galvez.

