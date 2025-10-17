Santa Cruz e Acre Esporte decidem o Campeonato Estadual

Natural de Rio Branco, o goleiro Weverton Pereira, do Palmeiras, será desfalque na partida decisiva contra o Flamengo neste domingo, 19, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista confirmou nesta sexta-feira, 17, que o acreano sofreu uma fissura na mão direita e ficará fora dos gramados por alguns dias.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Palmeiras, Weverton passará por um tratamento conservador sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O goleiro de 37 anos, que é titular absoluto e um dos líderes do elenco, lamentou o ocorrido, mas garantiu que a lesão não é grave.

“Infelizmente tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus, não foi nada grave. É hora de tratar, para recuperar bem e voltar 100%. Estamos diante de um momento muito importante da temporada, e tenho certeza que aquele que o Abel [Ferreira] escolher para jogar vai fazer muito bem”, declarou o jogador em vídeo publicado pelo clube.

A ausência do acreano ocorre num momento decisivo para o Verdão, que lidera o Brasileirão com 61 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado. O confronto entre os dois times está marcado para domingo, às 16h, no Maracanã, e pode definir os rumos da reta final da competição.

