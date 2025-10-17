Conecte-se conosco

Santa Cruz e Acre Esporte decidem o Campeonato Estadual

47 minutos atrás

Foto Sueli Rodrigues: João Miguel tem um teste programado no São Paulo

Santa Cruz e Acre Esporte decidem nesta sexta, 17, às 16 horas, na Arena da Floresta, o título do Campeonato Estadual Sub-11. Os dois times entram sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

Santa Cruz é favorito

O Santa Cruz chega para final como favorito ao título, Contudo, o técnico Wemerson Rambinho espera uma partida difícil.

“Nosso adversário chegou na decisão com méritos. O Santa Cruz precisa fazer um grande jogo para conseguir seu objetivo”, declarou Wemerson Rambinho.

Os 10

João Miguel, 10 do Santa Cruz, e Miguelzinho, 10 do Acre Esporte, são duas atrações na decisão. O meia do Santa é destro e articula as jogadas de ataque. O garoto do Acre Esporte tem muita habilidade na perna esquerda.

Acreano Weverton desfalca o Palmeiras em decisão contra o Flamengo

9 minutos atrás

17 de outubro de 2025

Legenda: Weverton sai escoltado após empate no Dérbi. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Natural de Rio Branco, o goleiro Weverton Pereira, do Palmeiras, será desfalque na partida decisiva contra o Flamengo neste domingo, 19, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista confirmou nesta sexta-feira, 17, que o acreano sofreu uma fissura na mão direita e ficará fora dos gramados por alguns dias.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Palmeiras, Weverton passará por um tratamento conservador sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O goleiro de 37 anos, que é titular absoluto e um dos líderes do elenco, lamentou o ocorrido, mas garantiu que a lesão não é grave.

“Infelizmente tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus, não foi nada grave. É hora de tratar, para recuperar bem e voltar 100%. Estamos diante de um momento muito importante da temporada, e tenho certeza que aquele que o Abel [Ferreira] escolher para jogar vai fazer muito bem”, declarou o jogador em vídeo publicado pelo clube.

A ausência do acreano ocorre num momento decisivo para o Verdão, que lidera o Brasileirão com 61 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado. O confronto entre os dois times está marcado para domingo, às 16h, no Maracanã, e pode definir os rumos da reta final da competição.

Independência e Santa Cruz fazem o jogo de abertura do Acreanão/Sicredi 2026

43 minutos atrás

17 de outubro de 2025

Foto Jhon Silva: Independência entra na competição em busca do tricampeonato

Em uma reunião realizada na tarde desta quinta, 16, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), foram definidos os detalhes do Acreanão/Sicredi da 1ª Divisão 2026. Independência e Santa Cruz, campeões das Séries A e B, fazem o jogo de abertura da competição no dia 12 de janeiro.

Fórmula de disputa

As oito equipes irão jogar em si na fase de classificação e os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. O 1º e o 2º na fase de classificação terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas semifinais. O título vai ser definido em um jogo único.

3ª vaga na Copa do Brasil

Os times derrotados nas semifinais disputarão a 3ª vaga do Acre na Copa do Brasil em uma única partida sem vantagem. Se o jogo terminar empatado, a vaga vai ser definida nas cobranças de penalidades.

Segunda divisão

Duas equipes serão rebaixadas para a 2ª Divisão na temporada de 2027. O Estadual da 2ª Divisão será disputado por quatro equipes, Atlético, Andirá, Náuas e Plácido de Castro.

TV em todos os jogos

A FFACTV e a TV Gazeta irão transmitir as partidas do Acreanão/Sicredi 2026. A TV Gazeta, em canal aberto, às partidas dos sábados.

1ª rodada

Independência x Santa Cruz

Galvez x São Francisco

Vasco x Rio Branco

Adesg x Humaitá

Furação do Norte e Esporte Saúde e Lazer estão nas quartas do Estadual

44 minutos atrás

17 de outubro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: Goleadas marcaram a rodada do Sub-15 no CT do Cupuaçu

Furacão do Norte e Esporte Saúde e Lazer estão classificados para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15. Nesta quinta, 16, o Furacão do Norte goleou o Ecoville por 13 a 0 e o Esporte Saúde e Lazer bateu o Belo Jardim.

Partidas decisivas

O grupo 5 do Estadual Sub-15 terá duas partidas decisivas nesta sexta, 17, no CT do Cupuaçu. Vasco e Acre Esporte abrem a rodada e na sequência o Independência recebe o Epitaciolândia.

