Santa Cruz derrota o Humaitá com gol aos 44 e vai decidir o título

O Santa Cruz derrotou o Humaitá por 1 a 0 nesta quarta, 18, no Tonicão, e é o segundo finalista do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O atacante Lico marcou o gol do triunfo aos 44 do segundo tempo.

Imposição física

Santa Cruz e Humaitá fizeram um jogo de muita imposição física desde o início.

O Santa Cruz criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar.

No segundo tempo, o Santa Cruz seguiu procurando o gol e o Humaitá apostando no seu sistema defensivo.

Aos 44, Alex Danilo cruzou e Lico acertou uma bela cabeçada para fazer 1 a 0 e colocar o Santa Cruz na decisão.

Pediu uma penalidade

Nos acréscimos, Lucas cruza e o zagueiro Salvador disputa a bola com Youjany. O atacante do Humaitá cai na área e os jogadores do Humaitá pedem a penalidade, mas o árbitro Julian Negreiros manda o jogo seguir em um lance muito polêmico.

Calendário 2027

Com a vitória diante do Humaitá, o Santa Cruz garante participação nas competições nacionais em 2027. Esse era o principal objetivo da SAF.

Fala, Sandro!

“Conquistamos uma grande vitória. Esse grupo trabalhou muito por esse objetivo e o mérito é todo dos atletas. Vamos nos concentrar, agora, para jogar a decisão e tentar a conquista do título”, declarou o técnico do Santa Cruz, Sandro Resende.

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