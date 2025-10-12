Santa Cruz bate o São Francisco nas penalidades e é campeão da 2ª Divisão

O Santa Cruz bateu o São Francisco por 4 a 2, nas penalidades, neste sábado, 11, na Arena da Floresta, e conquistou o título do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida estava empatada por 0 a 0, mas aos 50, do segundo tempo, Leozinho fez o gol da vitória do São Francisco e deu mais emoção para a final.

O goleiro Evan falhou no gol do São Francisco, mas defendeu as cobranças de Jota e Pacheco e garantiu a taça para o Santa Cruz.

Resumo do jogo

A primeira chance da decisão foi do Santa Cruz. João Vitor recebeu na frente de Jandesson e perdeu. A partida seguiu equilibrada. Contudo, nos minutos finais o São Francisco passou a tentar mais o ataque. No último lance, Catatau chutou e o travessão salvou o Santa Cruz.

Na segunda etapa, o São Francisco tentava o gol e o Santa Cruz marcava forte e tentava jogar no contra-ataque.

Aos 35, Leozinho puxou a jogada em velocidade e Titô perdeu uma grande chance para o São Francisco.

Aos 50, Leozinho bateu e o goleiro Evan tomou um frangasso, São Francisco 1 a 0, placar final.

Artilheiros

O atacante Alifi, do Santa Cruz, e o lateral Catatau, do São Francisco, fecharam o Estadual da 2ª Divisão como artilheiros, ambos com 5 gols.

1ª disputa profissional

O Estadual da 2ª Divisão foi a primeira disputa no futebol profissional do Santa Cruz. Fundado em 1º de novembro de 2022, o Santa Cruz chega na 1ª Divisão do futebol acreano antes de completar 3 anos.

Santa Cruz e São Francisco

Santa Cruz e São Francisco estarão na disputa do Campeonato Estadual da 1ª Divisão em 2026. A competição começa no dia 11 de janeiro e terá oito equipes na disputa.

Avaliação positiva

O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, avaliou de maneira positiva o Estadual e espera uma excelente temporada em 2026.

“Voltamos com o Estadual da segunda divisão e isso foi importante. A competição poderia ter sido melhor, mas vamos trabalhar por essa evolução em todos os torneios no próximo ano”, comentou Adem Araújo.

