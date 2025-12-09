Conecte-se conosco

Santa Cruz bate o IAS de garante classificação na MGF Cup

Publicado

1 hora atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Campinas (10) marcou um dos gols da vitória do Santa Cruz

O Santa Cruz venceu o IAS por 2 a 1, de Virada, nesta terça, 9, em Maringá, no Paraná, e garantiu com uma rodada de antecipação uma vaga nas quartas de final da MGF Cup Sub-16. O meia Campinas e o zagueiro Paulo marcaram os gols da Capivara.

“Erramos no início da partida, mas conseguimos controlar o jogo e no fim marcamos os gols da virada. O primeiro objetivo foi conquistado e, agora, é fechar a fase de classificação em mais um duelo difícil”, disse o técnico do Santa Cruz, Mayderson Costa.

Fecha 1ª fase

O Santa Cruz fecha a participação na 1ª fase da MGF Cup contra o PSTC nesta quarta, 10, a partir 12h30(hora Acre). O jogo vai ser disputado em Ourizona, no Paraná.

Biel e Felipe conquistam o Torneio MVP no Prainha Beach

Publicado

1 hora atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

 

Foto AAVP: Felipe, Biel e o professor Cláudio Baixinho no Prainha Beach

A dupla Biel/Felipe conquistou o Torneio MVP de vôlei de praia Sub-20 nesse fim de semana, no Prainha Beach. Mathias e Santiago foram vice-campeões e Vianna/Gabriel terminaram na 3ª colocação.

“Os melhores atletas da categoria Sub-20 estiveram em quadra. Conseguimos promover um evento onde os atletas se sentem prestigiados e isso é importante. Queremos elevar o nível dos atletas e somente com competições de nível, poderemos atingir o objetivo”, disse o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia (AAVP), Cláudio Baixinho.

Mais torneios 

Cláudio Baixinho confirmou a realização de mais duas etapas do Prainha Beach e o Rei e a Rainha do Prainha Beach.

“Ainda teremos alguns torneios até o fim da temporada de 2025”, declarou o dirigente.

Santa Cruz goleia o Ed Perfomace na estreia da MGF Cup

Publicado

1 hora atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

Foto divulgação: Santa Cruz conquistou o primeiro triunfo no Paraná

O Santa Cruz goleou o Ed Performace por 5 a 1 nesta segunda, 8, em Maringá, no Paraná, e estreou com vitória na MGF Cup Sub-16. João Miguel(2), Samuel, Isaac e Dhiemerson marcaram os gols do time acreano.

“Conseguimos realizar uma boa estreia. A competição a cada partida vai ficar mais difícil, mas esse tipo de torneio é importante para o crescimento dos atletas”, declarou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.

Segunda partida

O Santa Cruz enfrenta a equipe do Instituto Alex Santa nesta terça, 9, a partir das 9h20(hora Acre), na segunda apresentação na MGF Cup.

Campeonato Estadual terá confrontos semifinais no Tonicão

Publicado

1 hora atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Furacão do Norte vai em busca de mais uma final na base

O Campeonato Estadual Sub-13 terá nesta terça, 9, a partir das 15 horas, no Tonicão, os duelos semifinais. No primeiro confronto, o Cruz Azul joga contra o Santa Cruz e na segunda partida o Botafogo Academy enfrenta o Furacão do Norte.

Jogos sem favoritos

As equipes entram em campo sem favoritismo e vantagem e por isso se as partidas terminarem empatadas, os finalistas vão ser conhecidos nas cobranças de penalidades.

