Santa Cruz bate o IAS de garante classificação na MGF Cup

O Santa Cruz venceu o IAS por 2 a 1, de Virada, nesta terça, 9, em Maringá, no Paraná, e garantiu com uma rodada de antecipação uma vaga nas quartas de final da MGF Cup Sub-16. O meia Campinas e o zagueiro Paulo marcaram os gols da Capivara.

“Erramos no início da partida, mas conseguimos controlar o jogo e no fim marcamos os gols da virada. O primeiro objetivo foi conquistado e, agora, é fechar a fase de classificação em mais um duelo difícil”, disse o técnico do Santa Cruz, Mayderson Costa.

Fecha 1ª fase

O Santa Cruz fecha a participação na 1ª fase da MGF Cup contra o PSTC nesta quarta, 10, a partir 12h30(hora Acre). O jogo vai ser disputado em Ourizona, no Paraná.

