Santa Cruz bate e rebaixa a Adesg para o Estadual da 2ª Divisão
O Santa Cruz bateu a Adesg por 3 a 2 neste sábado, 7, no Tonicão, e garantiu a 3ª colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 13 pontos. Júlio(2) e Souza marcaram os gols da Capivara enquanto Douglas e Pedro Careca anotaram para o Leão. Santa Cruz x Humaitá O Santa Cruz enfrenta o Humaitá em uma das semifinais do …
Acre perde para Tocantins e está fora da disputa de medalha no Brasileiro Sub-16
A Seleção Acreana perdeu para seleção de Tocantins por 2 sets a 1, com parciais de 21×25, 25×20 e 9×15 no tie break em Saquarema, no Rio de Janeiro, na segunda partida deste sábado, 7, pelo Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16 e não tem mais chances de disputar medalhas. Fecha 1ª fase As meninas acreanas enfrentam a seleção do Pará neste domingo, 8, a …
FADE promove Seletiva do Campeonato Brasileiro com equipes de 7 municípios
A Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) promove neste fim de semana no ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, uma Seletiva para definir os representantes do Acre no Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub-18. Times de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó e Rio Branco entraram em quadra neste sábado, 7, para o início das disputas. “Recebemos inscrições de três regiões do Estado …
