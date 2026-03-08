O Santa Cruz bateu a Adesg por 3 a 2 neste sábado, 7, no Tonicão, e garantiu a 3ª colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 13 pontos. Júlio(2) e Souza marcaram os gols da Capivara enquanto Douglas e Pedro Careca anotaram para o Leão. Santa Cruz x Humaitá O Santa Cruz enfrenta o Humaitá em uma das semifinais do …

Santa Cruz bate e rebaixa a Adesg para o Estadual da 2ª Divisão

Fonte: PHD ESPORTES

