Santa Cruz bate a Adesg em duelo amistoso no CT do Cupuaçu

O Santa Cruz venceu a Adesg por 1 a 0 nesta terça, 23, no CT do Cupuaçu, com um gol de Neném, em um duelo amistoso como parte da preparação para a disputa do Campeonato Estadual.

Santa Cruz

O elenco do Santa Cruz reapresenta-se ao técnico Sandro Resende nesta quarta, 24, e realiza um trabalho no CT do Cupuaçu. O grupo ganha folga na quinta, 25, e volta aos treinamentos na sexta, 26.

A Capivara começa a campanha no Acreano no dia 12 de janeiro contra o Independência, no Tonicão.

Adesg

Os jogadores do Leão, de Senador Guiomard, trabalham nesta quarta, 24, e retornam aos treinos somente na sexta, 26, no Frotão. A Adesg estreia no Estadual na quinta, 15 de janeiro, contra Humaitá, na Arena da Floresta.

