Saneacre convoca aprovados em seletivo para assinatura de contrato

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) publicaram, nesta quinta-feira, 13, o Edital nº 013, convocando os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para o provimento temporário de cargos.

Os convocados deverão comparecer a uma das unidades do Saneacre, entre os dias 13 e 24 de fevereiro de 2025, no horário das 8h às 14h, conforme a localidade definida no edital. A lista de cidades inclui Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá, Vila Campinas e Xapuri.

Os candidatos convocados devem apresentar uma série de documentos, incluindo RG, CPF, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência, carteira de trabalho, declaração de bens e antecedentes criminais, além de atestado médico pré-admissional. Também será necessária a apresentação do comprovante de número de conta corrente no Banco do Brasil para o recebimento dos vencimentos.

A assinatura do contrato ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2025, desde que todos os requisitos exigidos sejam cumpridos. Caso não compareçam dentro do prazo estabelecido, os candidatos poderão perder o direito à vaga.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame, pelo telefone (11) 4788-1430.

