Acre

Saneacre avança em instalação da nova estação de tratamento de água de Xapuri e inicia conexão ao sistema de captação

1 hora atrás

Com o avanço dessa fase, a expectativa é que em breve sejam iniciados os testes operacionais da nova estação, aproximando Xapuri de um marco importante na melhoria do abastecimento de água

Com previsão de conclusão em até 7 dias, a interligação conta com planejamento e supervisão técnica da Diretoria de Operações da autarquia. Foto: cedida

Os primeiros testes da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Xapuri estão cada vez mais próximos de serem efetuados. Na quinta-feira, 14, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) iniciou a interligação da moderna estrutura ao sistema de captação de água do Rio Acre — etapa essencial que marca a reta final para colocar o equipamento em operação e transformar a qualidade do abastecimento no município.

O processo consiste em conectar a unidade de tratamento aos canais de recebimento de água bruta. Após essa etapa, as equipes do Saneacre irão instalar o sistema de dosagem de produtos químicos e, por último, efetuar a conexão da ETA ao reservatório semi-enterrado. A ação marca mais um avanço significativo após cerca de um mês dedicado à instalação da estrutura metálica de tratamento.

O presidente do Saneacre, José Bestene, destaca a importância da obra para o município e reafirmou o compromisso com a determinação do governo do Estado. “Essa obra é muito mais do que ferro e concreto, é um investimento direto na vida das famílias de Xapuri. Estamos seguindo a determinação do governador Gladson Camelí para aproveitar o verão amazônico e acelerar as entregas, porque sabemos que cada dia de sol faz a diferença. Nosso compromisso é colocar essa nova ETA para funcionar o quanto antes, levando água de mais qualidade e com mais segurança para a casa de cada xapuriense”, afirma.

Conexão ao sistema de captação de água proporciona inicio da pré-operação da unidade de tratamento. Foto: Alan Ferraz/Saneacre

O diretor de Operações do Saneacre, Alan Ferraz, explica os aspectos técnicos do trabalho.  “A interligação é uma etapa fundamental, pois conecta fisicamente a ETA ao sistema de captação. Após essa conexão, faremos a instalação do sistema de dosagem de produtos químicos, responsável pelo tratamento da água bruta, e em seguida a ligação ao reservatório, que fará a distribuição para a cidade. Também concluímos o sistema de drenagem, para que a água utilizada na lavagem da estação seja devidamente escoada, preservando a estrutura e o meio ambiente”, detalha.

Com o avanço dessa fase, a expectativa é que em breve sejam iniciados os testes operacionais da nova estação, aproximando Xapuri de um marco importante na melhoria do abastecimento de água. Com a segunda ETA captando e tratando a água do Rio Acre, a capacidade de produção de água potável irá dobrar, diminuindo a intermitência no abastecimento dos bairros do município e proporcionando maior segurança hídrica à população.

Acre

Detran notifica proprietários para retirada de veículos apreendidos em Rio Branco

48 minutos atrás

15 de agosto de 2025

Foto: Kelvisson Monteiro/Detran-AC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou nesta sexta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de notificação de veículos removidos nº 016/2025, convocando proprietários, alienantes e agentes financeiros a regularizarem a situação de automóveis, motocicletas, caminhões e outros veículos apreendidos em Rio Branco.

De acordo com o documento, os interessados devem comparecer, em até dez dias a partir da publicação, ao Depósito de Veículos Removidos da empresa WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Antes da retirada, é necessário quitar todos os débitos pendentes, como IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria, além das despesas de remoção e estadia no depósito. Caso o prazo não seja cumprido, os veículos poderão ser leiloados conforme prevê a legislação vigente.

A lista publicada traz mais de 200 veículos, entre carros e motos de diferentes marcas, modelos e anos de fabricação, com identificação de placa, cor e chassi, além do nome dos proprietários ou instituições financeiras responsáveis.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99601-7911 ou no site www.wrleiloes.com.br.

Acre

Mulher natural de Brasiléia é assassinada a tiros em prédio abandonado em Sinop (MT)

52 minutos atrás

15 de agosto de 2025

Vítima de 31 anos tinha três perfurações de arma de fogo; família busca ajuda para custear traslado do corpo para o Acre

A acreana Manoela Rodrigues de França, 31 anos, natural de Brasileira foi encontrada morta com marcas de três tiros – incluindo um no rosto – na tarde de quinta-feira (14) dentro de uma antiga creche municipal desativada no bairro Camping Clube, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio, mas ainda não há pistas sobre o autor do crime ou motivação.

Crime em local isolado

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 16h45, o corpo foi descoberto por moradores do bairro. A perícia constatou que Manoela estava caída em meio a poças de sangue no prédio abandonado, que não possui câmeras de segurança nas proximidades. Até o momento, não há testemunhas ou suspeitos identificados.

Família pede ajuda para traslado

Natural de Brasiléia (AC), Manoela deixou familiares que agora enfrentam dificuldades para repatriar seu corpo. O traslado para o Acre está orçado em R$ 9,6 mil – valor que a família não tem condições de arcar sozinha.

“Estamos desesperados. Precisamos trazer ela de volta para descansar perto dos seus”, declarou Geovana Matos, prima da vítima. A campanha pede doações via Pix para a chave 68999044131 (em nome de Daniela França, irmã de Manoela).

Investigação em andamento

A Politec coletou provas no local, mas a falta de imagens e testemunhas dificulta o trabalho dos investigadores. A Delegacia de Homicídios de Sinop assumiu o caso e tenta reconstituir os últimos passos da vítima, que morava há pouco tempo na cidade.

Este é o terceiro homicídio registrado em Sinop neste mês. A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada pelo disque-denúncia 197.

Acre

Brasileia tem 1ª edição do Saúde em Ação na Comunidade neste sábado

2 horas atrás

15 de agosto de 2025

Foto: Secom

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 16, a primeira edição do Programa Saúde em Ação na Comunidade, iniciativa que leva atendimento médico, exames e serviços gratuitos diretamente às localidades rurais.

A ação acontecerá no KM 84+60 do Ramal Santa Luzia, na Colocação São Francisco (Seringal Amapá), na residência da dona Ana do Curuçá.

Durante o evento, moradores terão acesso a 16 tipos de atendimentos e serviços e a duas especialidades médicas: pediatria e ginecologia.

Foto: Secom

Entre os serviços ofertados estão: vacinas, testes rápidos, teledermatologia, coleta de PCCU, ultrassonografia, atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, eletrocardiograma, cortes de cabelo, orientações sobre o Bolsa Família, entre outros.

Mais de 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio, estarão envolvidos na ação, garantindo qualidade e agilidade no atendimento à população.

Foto: Secom

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que o programa é mais um passo para aproximar a saúde das famílias que vivem nas áreas mais distantes.

“Nosso compromisso é levar dignidade e qualidade de vida para todos os moradores de Brasiléia, independentemente da distância. Com o Saúde em Ação, a Prefeitura chega até onde a população está, garantindo atendimento e acolhimento para todos”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou a importância da ação e convidou a comunidade a participar.

“Estamos levando uma estrutura completa, com profissionais qualificados e equipamentos, para que cada pessoa possa cuidar da sua saúde sem precisar se deslocar até a cidade. É fundamental que todos tragam documento com foto, cartão do SUS e CPF”, orientou o secretário.

A Prefeitura de Brasiléia reforça que esta é apenas a primeira edição do programa e que novas comunidades serão atendidas nos próximos meses.

