Sandro Resende terá o grupo completo no jogo por vaga na semifinal

O Santa Cruz enfrenta a Adesg no sábado, 7, às 17h15, no Tonicão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O técnico Sandro Resende terá o elenco completo para um duelo decisivo.

“Teremos a volta do Banguelê e com isso poderemos contar com todos os atletas. Isso é fundamental em momento decisivo”, comentou o comandante do Santa Cruz.

Quer a vitória

O Santa Cruz tem a vantagem do empate para conquistar uma vaga na semifinal do Estadual.

“Temos a vantagem do empate, mas o objetivo é a vitória para tentar a melhor colocação possível”, declarou Sandro Resende.

Movimentações táticas

Sandro Resende comanda um trabalho de movimentações táticas defensivas e ofensivas nesta quarta, 4, no CT do Cupuaçu, na sequência da preparação para o confronto diante do Leão, de Senador Guiomard.

