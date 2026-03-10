Cotidiano
Sandro Resende estabelece “erro zero” na semifinal do Estadual
O elenco do Santa Cruz realizou um treino reduzido posicional nesta terça, 10, no CT do Cupuaçu, na sequência da preparação visando o confronto diante do Humaitá. A partida será disputada no sábado, 14, às 17h15, no Tonicão, e a Capivara precisa, no mínimo, de um empate para levar a decisão da vaga para o segundo jogo.
“O regulamento nos exige erro zero nos dois jogos. Estamos trabalhando forte e atento a essa questão. Vamos encarar o jogo como uma decisão porque sabemos a força do nosso adversário”, disse o técnico Sandro Resende.
Trabalho tático
Sandro Resende comanda um treino tático nesta quarta, 11, no CT do Cupuaçu, e vai realizar ajustes na equipe. Na fase de classificação, o Humaitá derrotou o Santa Cruz por 2 a 1.
Fecha na sexta
Os jogadores realizam na sexta, 13, o último trabalho antes do duelo da semifinal. Sandro Resende deve ter o grupo completo para a partida decisiva.
FEAB divulga edital e eleição para presidente será no dia 14 de abril
O presidente da Federação Acreana de Basquete(FEAB), José Ivonaldo Benigno, confirmou a divulgação do edital de convocação para a eleição do novo presidente da entidade. O pleito será realizado no dia 14 de abril, a partir das 18 horas, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco(CERBR).
“Estamos fechando esse ciclo no comando do basquete acreano. Não tenho o desejo de seguir no comando da modalidade e vamos esperar as inscrições das chapas”, declarou José Ivonaldo Benigno.
7 abril
A data limite para inscrição de chapas será o dia 7 de abril. A definição da data começa a movimentar os bastidores da modalidade.
Atlético decide eleição
Pelos critérios do estatuto da FEAB somente o Atlético Acreano tem direito a voto na eleição do próximo dia 14.Uma modalidade com várias equipes e muitos atletas chega a ser um “absurdo” um único clube decidir o futuro da modalidade para os próximos 3 anos.
Secretaria de Obras avança para a etapa final da nova sede da CGE
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e da Controladoria-Geral do Estado (CGE), avança nos serviços finais da construção do novo prédio do órgão de controle interno. Nesta etapa, o equipamento público entrou na fase de instalações da parte elétrica, climatização e elevador.
O novo prédio está localizado no centro da cidade, entre as ruas Floriano Peixoto e Rui Barbosa, no local onde funcionava a antiga instalação da Polícia Federal. O espaço contará com salas administrativas, auditório e setores de diretoria, controle interno, jurídico, orçamento e finanças.
Segundo a engenheira civil e fiscal da obra, Gicélia Viana, a parte estrutural já está concluída. Diante disso, a Seop atua agora na parte interna do prédio, com serviço de pintura e a implantação dos forros de gesso, além dos acabamentos na área externa.
“Posteriormente, finalizaremos as pinturas externas, assim que o tempo estiver favorável, já que as chuvas têm atrapalhado a execução. Também iniciaremos a urbanização do entorno, de toda a área de estacionamento, dos gramados e dos jardins”, enfatiza.
A engenheira informou ainda que será construído um muro de arrimo entre os dois terrenos, devido ao desnível acentuado. Essa estrutura é projetada para conter o solo em áreas com diferenças de nível, permitindo o aproveitamento do terreno e prevenindo deslizamentos e erosões e garantindo maior segurança para quem trafega pelo local.
Paralelamente, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) executa serviços de limpeza, pavimentação e contenção no pátio.
Para a controladora-geral Mayara Cristine Bandeira de Lima, a construção da nova sede, moderna e funcional, deve impactar positivamente o cotidiano dos servidores e os serviços oferecidos à população.
“Estamos satisfeitos com o andamento da obra do novo prédio da Controladoria-Geral do Estado. Trata-se de um investimento estratégico do governo do Acre, que demonstra o compromisso com o fortalecimento das instituições de controle e com a valorização dos servidores. Nossa expectativa é que a nova sede proporcione melhores condições de trabalho, mais integração entre as equipes e maior eficiência no desenvolvimento das atividades da CGE”.
O gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, reforçou a importância da entrega, em breve, do novo prédio e reafirmou o compromisso do governo com os servidores e a população.
“É uma determinação do governador Gladson Camelí que os serviços públicos estaduais tenham estrutura moderna e adequada, assegurando mais funcionalidade, conforto e dignidade ao ambiente de trabalho dos servidores e ao atendimento à população. Além disso, as obras têm sido fundamentais para a geração de trabalho e renda, beneficiando trabalhaddores da construção civil e movimentando a economia local”, ressalta.
A obra total conta com 1.525 m² de área construída. Os investimentos são de R$ 6,3 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado (Acreprevidência).
Ulisses Torres começa a montagem do Rio Branco visando semifinal
O técnico Ulisses Torres começa no treino desta terça, 10, no José de Melo, a montagem da equipe para o confronto contra o Galvez em uma das semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A partida será disputada no sábado, 14, às 15 horas, no Tonicão, e o Estrelão precisa vencer para reverter à vantagem do Imperador.
Dheryke volta aos treinos
O meia/atacante Dheryke, recuperando-se de uma lesão no púbis, voltou aos treinos nesta segunda, 9, no José de Melo e deve ser mais uma opção contra o Galvez.
“Ainda não estou completamente recuperado, mas esse é momento de um esforço a mais. A semifinal é muito importante para o Rio Branco”, declarou Dheryke.
João Carlos fora
O lateral João Carlos, por causa de problemas particulares, está fora dos treinamentos do Rio Branco e tem poucas chances de ser relacionado no primeiro jogo da semifinal.
