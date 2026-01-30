Sandro Resende comanda trabalho tático e ganha opções no Santa Cruz

O técnico Sandro Resende comandou um treino tático nesta quinta, 29, no CT do Cupuaçu, e realizou ajustes no Santa Cruz visando o confronto diante do Vasco. A partida será disputada no sábado, 31, às 15 horas, no Tonicão.

“Estamos trabalhando forte desde o início da semana e a meta é deixar a equipe mais competitiva. Podemos realizar um grande jogo”, comentou Sandro Resende.

Ganha opções

O Santa Cruz ainda não venceu no Estadual e a diretoria trabalhou na contratação de reforços. O lateral direito Railan, o zagueiro Vitor Salvador e o JP Bardales foram regularizados e são mais três opções para a partida contra o Vasco.

Último treinamento

O elenco do Santa Cruz faz um treinamento de bolas paradas no CT do Cupuaçu e fecha a preparação.

Relacionado

Comentários