Sandro Resende assume o comando Santa Cruz para disputa do Estadual

O gaúcho Sandro Resende, ex- São José do Rio Grande do Sul, será o comandante do Santa Cruz na disputa do Campeonato Estadual, competição programada para começar no dia 12 de janeiro. O treinador desembarca em Rio Branco no dia 30 deste mês e os trabalhos no CT do Cupuaçu serão iniciados no dia 1º de dezembro.

“Tínhamos uma negociação com o Sandro para disputa da 2ª Divisão, mas ele recebeu uma outra proposta. As informações do Sandro Resende são as melhores e a meta é ter uma comissão qualificada”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.

Fechar o elenco

Com o treinador fechado, a meta da diretoria do Santa Cruz, agora, é a formação do elenco.

“Nosso treinador vai indicar alguns nomes e vamos procurar montar um elenco forte para disputar o título”, afirmou Léo Raches.

Fábio Bahia

O lateral esquerdo Fábio Bahia será o único atleta importado campeão da 2ª Divisão a seguir no Santa Cruz.

