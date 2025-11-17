Cotidiano
Sandro Resende assume o comando Santa Cruz para disputa do Estadual
O gaúcho Sandro Resende, ex- São José do Rio Grande do Sul, será o comandante do Santa Cruz na disputa do Campeonato Estadual, competição programada para começar no dia 12 de janeiro. O treinador desembarca em Rio Branco no dia 30 deste mês e os trabalhos no CT do Cupuaçu serão iniciados no dia 1º de dezembro.
“Tínhamos uma negociação com o Sandro para disputa da 2ª Divisão, mas ele recebeu uma outra proposta. As informações do Sandro Resende são as melhores e a meta é ter uma comissão qualificada”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Fechar o elenco
Com o treinador fechado, a meta da diretoria do Santa Cruz, agora, é a formação do elenco.
“Nosso treinador vai indicar alguns nomes e vamos procurar montar um elenco forte para disputar o título”, afirmou Léo Raches.
Fábio Bahia
O lateral esquerdo Fábio Bahia será o único atleta importado campeão da 2ª Divisão a seguir no Santa Cruz.
Comentários
Cotidiano
Capixaba e Epitaciolândia vencem jogos da repescagem e conquistam vagas na Série A
Capixaba e Epitaciolândia estão na elite do futsal acreano na temporada de 2026. Nas partidas da repescagem disputadas neste sábado, 15, o Capixaba venceu o Campo Grande por 5 a 1, no Álvaro Dantas, e o Epitaciolândia bateu o Preventório por 7 a 2, na quadra do Diogo Feijó.
Mais 3 do interior
Villa City, de Manuel Urbano, Capixaba e Epitaciolândia irão ampliar o número de times do interior na Série A do futsal acreano em 2026.
“As equipes do interior estão ampliando os investimentos e isso é importante para a modalidade. Vamos ter um Estadual ainda melhor”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Comentários
Cotidiano
Fluminense da Bahia e Quinari são semifinalistas do Estadual da Série A
Fluminense da Bahia e Quinari estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. Nos jogos de volta das quartas realizados neste sábado, 15, o Fluminense da Bahia venceu o Lyon, por 7 a 3, no Diogo Feijó, e o Quinari bateu o Pista por 3 a 2, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.
Semifinais definidas
O Fluminense da Bahia vai enfrentar o Brasileia e o Quinarí jogará contra o Atlético Xapuriense. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) deve definir na segunda, 17, as datas das partidas.
Comentários
Cotidiano
Copa Master 40 e 50 vai ter abertura na Arena da Floresta
A Copa Master 40 e 50 vai ter abertura nesta segunda, 17, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.O evento será promovido pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) com 46 equipes, com 31 equipes no 40 e 15 no 50.
“Fechamos o último evento da temporada. Esse é um torneio tradicional e o secretário Ney Amorim quis muito a realização da competição”, disse um dos coordenadores da Copa, Marcelo Fontenele.
Uma partida
A solenidade de abertura contará com a presença de autoridades, a banda da Polícia Militar e será sorteado uma partida do Sub-40 para abertura da Copa.
Torneio eliminatório
A Copa Master 2025 será disputada com jogos eliminatórios no 40 e no 50. Primaverense, no 40, e Juventus, 50, são os últimos campeões.
Você precisa fazer login para comentar.