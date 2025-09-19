Acre
Sancionado novo subsídio para o transporte público em Rio Branco
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), sancionou nesta sexta-feira, 19, a Lei Complementar nº 352/2025, que altera a legislação anterior sobre o sistema de transporte público e institui um subsídio tarifário temporário no valor de R$ 3,63 por passageiro transportado.
A medida tem como objetivo manter a tarifa pública em R$ 3,50 no Sistema Integrado de Transporte Urbano de Rio Branco (Siturb).Em contrapartida, a lei estabelece uma série de exigências à empresa concessionária responsável pelo transporte.
Entre as principais determinações estão: ampliação da frota nos horários de pico (7h às 8h15 e 17h às 18h15) para reduzir a superlotação; acessibilidade total: 100% da frota deve estar adaptada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com equipamentos funcionando; climatização progressiva dos ônibus: garantia do pagamento em dia de salários e encargos trabalhistas de motoristas e cobradores, com comprovação mensal; reforço nas linhas de alta demanda social, como as que atendem universidades e hospitais, com aumento mínimo de 20% das viagens em horários de entrada e saída e regularidade de horários: intervalo máximo de 20 minutos nos horários de pico e de 40 minutos nos demais períodos, com divulgação ampla em pontos de parada, terminais e plataformas digitais.
O descumprimento das regras poderá levar à suspensão do repasse do subsídio. Além disso, a lei obriga a Prefeitura a publicar o processo licitatório para contratação de empresa responsável pelo transporte coletivo na capital
Câmara Municipal de Rio Branco celebra 62 anos de história e compromisso com a democracia
Neste 19 de setembro de 2025, a Câmara Municipal de Rio Branco celebra 62 anos de instalação, reafirmando sua missão de representar os interesses da população e fortalecer o Poder Legislativo como pilar fundamental da democracia.
Desde a sua criação, em 1963, o Parlamento Municipal tem sido espaço de debates, deliberações e construção de políticas públicas que impactam diretamente a vida da nossa cidade. Cada legislatura trouxe consigo o compromisso de aproximar o cidadão das decisões que moldam o futuro de Rio Branco, mantendo o diálogo com a sociedade e fiscalizando a execução das políticas do Executivo.
Mais de seis décadas depois, a Câmara reafirma sua vocação de servir à população com transparência, ética e responsabilidade. São 62 anos de uma trajetória marcada pela luta em defesa dos direitos, pelo desenvolvimento social e econômico do município e pela busca de soluções que contemplem os anseios da comunidade.
A celebração de hoje é também um convite à reflexão sobre a importância da participação popular e do fortalecimento das instituições. A Câmara Municipal de Rio Branco segue firme no seu propósito de ser a voz do povo, construindo uma cidade mais justa, democrática e inclusiva.
Ieptec convoca aprovados para cursos técnicos no Acre
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) divulgou nesta sexta-feira, 19, a convocação dos candidatos aprovados no seletivo simplificado, Edital nº 08/2024, para formação de cadastro reserva de profissionais bolsistas não docentes mensalistas.
A lista, publicada no Diário Oficial do Estado, reúne 28 classificados que irão atuar em atividades administrativas e acadêmicas nos cursos de educação profissional e tecnológica ofertados pela rede Ieptec. A contratação será de 12 meses, com carga horária de 40 horas semanais.
Os candidatos devem se apresentar nos dias 19, 22 e 23 de setembro de 2025, das 8h às 12h, na Unidade Central do Ieptec, localizada na Rua Riachuelo, nº 138 – bairro José Augusto, em Rio Branco.
Na ocasião, será necessário apresentar originais e cópias de documentos como diploma ou declaração de escolaridade, RG, CPF, título de eleitor, certidões negativas da Justiça Federal e Estadual, comprovante de residência, comprovante de conta bancária ativa, entre outros listados no edital. Também é exigido o cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Governo convoca aprovados em concurso do Iapen para exames e posse
O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 19, o Edital nº 095/2025, que traz a retificação de prazos para exames médicos e a convocação dos candidatos aprovados no concurso público para a posse do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).
De acordo com o documento, os candidatos devem apresentar os laudos médicos nas especialidades exigidas até o dia 30 de setembro de 2025, das 8h às 11h, na Junta Médica Oficial do Estado, localizada no prédio da Acreprevidência, em Rio Branco. Já em Cruzeiro do Sul, os atendimentos ocorrerão nos dias 18 e 25 de setembro, das 8h às 12h, na Rua Félix Gaspar, nº 3806, Bairro Centro.
A posse dos candidatos aprovados está marcada para o dia 6 de outubro de 2025, às 10h. Os locais de apresentação variam conforme o cargo e a cidade. O edital informa ainda que dúvidas podem ser esclarecidas junto ao Iapen, pelo telefone (68) 3223-9833, das 8h às 14h, ou na Sead, pelo e-mail [email protected].
