Samu e Ciopaer realizam resgate aéreo de paciente com traumatismo em Porto Walter

Por Jorge Natal

A convidada do Papo de Domingo é a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (Progressistas), de 43 anos. Ao jornalista Jorge Natal, ela falou sobre o desafio de ter sido a segunda prefeita eleita, bem como ser reeleita com a maior votação da história do município (quase 60% dos votos válidos). Comentou também sobre os desafios de seus mandatos e destacou que o desenvolvimento chegou à região. “Organizamos a Casa, colocamos os serviços essenciais em dia, fizemos obras estruturantes e agora o atual prefeito, o Carlinhos do Pelado, vai criar oportunidades de trabalho”, assim resumiu a ex-alcaldesa.

Ela lembrou os desafios e as dificuldades, principalmente porque recebeu o município completamente destruído (o prefeito anterior e alguns secretários haviam sido afastados por corrupção), ao mesmo tempo em que teve que enfrentar as consequências de uma grande inundação. “De onze itens que fazem uma prefeitura ficar inadimplente, tínhamos nove”, relatou Fernanda, que pertence a uma tradicional família, cujo avô, José Hassem, foi vereador na primeira legislatura e o terceiro prefeito do município. Ela foi prefeita aos 34 anos e já tinha exercido um mandato de vereadora, eleição na qual foi a mais votada.

Comprometendo-se em fazer o segundo mandato melhor que o primeiro, enfatizou a importância da mulher na política e também dos problemas causados pela pandemia. “Naquele momento salvar vidas era a nossa prioridade”, lembrou a ex-prefeita. “Eu vivi muitos desafios, a começar por ser mulher. Peguei o município impedido de receber recursos e firmar parcerias, além de dívidas com prestadores de serviços e fornecedores”, explicou. “Tornei-me mais forte como mulher, como gestora e como ser humano”, completou, acrescentando que recebeu a prefeitura com mais de R$ 25 milhões em dívidas.

Adversidades e agruras à parte, ela, por sete anos, foi considerada a melhor prefeita do Acre e recebeu prêmios por colocar o município entre os melhores do estado quando o assunto é saúde e educação. “Eu entrei para a vida pública e comecei a trabalhar muito jovem. Não tinha isso como objetivo para a minha vida. No entanto, descobri que é a forma mais direta e apropriada para melhorar a vida das pessoas, declarou Fernanda Hassem, para quem a política é para servir.

Recentemente, foi nomeada como coordenadora regional para assuntos do governo estadual na região do Alto Acre. “Essa expressão embaixadora é apenas uma forma carinhosa dos meus amigos progressistas. Vou fazer o que for possível para ajudar a nossa gente. Eu acordo todos os dias querendo fazer o bem para as pessoas”, destacou Fernanda Hassem. Veja os principais trechos desta rápida entrevista:

A senhora foi reeleita prefeita com quase 60% votos válidos. Explique isso.

Fernanda Hassem – A reeleição é sempre um desafio gigantesco porque o parâmetro é para si próprio. Acredito que tenha sido o reconhecimento de um trabalho. Por causa da pandemia, os recursos foram travados. Foram muito difíceis aqueles dois primeiros anos, mas nos unimos para que Brasiléia não fosse um local onde estava morrendo gente. Tivemos muito cuidado com o comodismo e as vaidades. Eu prestei contas e a minha equipe deu o seu melhor. Estou muito tranquila com relação a isso. Eu deixei projetos no valor de R$ 46 milhões para o meu sucessor. Nós urbanizamos o maior bairro periférico da cidade, o Nazaré, onde moram mais de trezentas famílias. Saí da prefeitura de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido.

Qual foi e qual é a sua relação política com o governador Gladson Cameli?

Fernanda Hassem – Sempre foi muito respeitosa e fraterna. Ele sempre honrou com os compromissos assumidos, portanto, foi um parceiro da minha gestão e porque não dizer de Brasiléia. Esse foi um dos motivos para eu ter vindo para o Progressistas. Integrar o Progressistas é uma honraria e uma alegria para mim.

Por que alguns dirigentes do Progressistas estão dizendo que a senhora é a “embaixadora” do Alto Acre?

Fernanda Hassem – Isso para mim é uma surpresa e, com certeza, é uma forma carinhosa dos meus companheiros de partido. Recentemente, eu fui nomeada pela Segov (Secretaria de Estado de Governo) para cuidar de assuntos políticos e institucionais do Alto Acre. Nos meus mandatos, eu sempre lutei muito por esta região. Apenas os deputados estaduais Manoel Moraes e o Tadeu Hassem são os nossos representantes no parlamento.

É possível fazer política com ética? O que são propósitos políticos?

Fernanda Hassem – Ética e causa não podem andar separados. A ética é inerente à pessoa e faz parte do próprio caráter dela. Já tentaram manchar a minha honra inúmeras vezes. Sabe por que nunca funcionou? Porque eu nunca respondi com ataques e dei como resposta o trabalho. Eu fui muito julgada e, apesar disso, nunca desconstruí ninguém. No tocante aos propósitos, a política só tem sentido se for assim, ou seja, é para servir às pessoas.

A região do Alto Acre já teve representantes no Congresso Nacional. A senhora será candidata nas próximas eleições?

Fernanda Hassem – Seria muito prepotente eu achar que posso ser candidata a este ou àquele cargo. Eu faço parte de um partido e de um grupo político aqui em Brasiléia. Serão estas instâncias que decidirão o nosso destino político. É verdade que a região se ressente dessa representação, porém isso é um processo natural. Também é verdadeiro afirmar que existe essa motivação para aumentar a nossa representação no parlamento, como já tivemos no passado. Quanto à minha pessoa, existe sim essa expectativa e confiança da população do Alto Acre. Eu vou colocar o meu nome à disposição do partido e da população. A história e o tempo mostram o trabalho das pessoas. Eu acredito demais na lei da semeadura.

Qual é a mensagem que a senhora manda para o aniversário de sessenta anos do Progressistas?

Fernanda Hassem – Eu faço parte dessa família. Eu desejo que sigamos firme como uma rocha. E também muita sabedoria para conduzir o destino dos acreanos. Somos o maior partido do Acre. Isso é resultado de muita unidade e de política com grandeza. Parabéns aos dirigentes, destacadamente ao nosso presidente e governador Gladson Cameli, que é o regente dessa orquestra, o nosso líder maior.

