SAMU alerta para aumento de ocorrências no fim de ano e orienta população sobre acionamento correto

Com Juruá Online

Segundo Barreiro, entre os meses de dezembro e início de janeiro, o crescimento nas ocorrências pode variar de 20% a 35%, impulsionado principalmente por acidentes de trânsito, consumo excessivo de álcool e situações associadas a esse comportamento. “É um período em que aumentam muito os acidentes de trânsito, casos de intoxicação alcoólica, brigas, ocorrências com fogos de artifício, queimaduras graves e até infartos. Muitas pessoas também acabam interrompendo o uso de medicações controladas, o que agrava quadros clínicos”, explicou o gerente.

Diante desse cenário, a orientação do SAMU é que a população adote cuidados preventivos. “Quem faz uso de medicação contínua deve manter o tratamento, evitar locais muito abafados e o excesso de bebida alcoólica. São cuidados simples que ajudam a reduzir riscos”, reforçou Barreiro.

Outro ponto destacado pelo gerente geral é a forma correta de acionar o serviço de emergência. De acordo com ele, é fundamental que a pessoa que faz a ligação esteja próxima da vítima.

“É importante estar perto do paciente no momento do acionamento, para evitar informações desencontradas. Precisamos saber exatamente onde a vítima está e qual é o estado dela, para avaliar a gravidade e definir a prioridade do atendimento”, destacou.

Mesmo durante o período de festas, o SAMU segue funcionando normalmente. Barreiro esclareceu que, por se tratar de um serviço essencial, não há redução de atendimentos.

“O SAMU não entra em recesso. Pelo contrário, buscamos reforçar o efetivo nessas épocas. Teremos atendimento normal no Natal, no Réveillon e viaturas posicionadas em locais de eventos, como na Arena da Floresta”, afirmou.

O gerente também alertou sobre o impacto das ligações falsas, que tendem a aumentar nesse período. “Trotes atrapalham muito o serviço. Uma viatura deslocada para uma ocorrência inexistente pode deixar de atender um caso real, o que pode resultar até em óbito. Além disso, quem faz trote pode responder criminalmente”, ressaltou.

Atualmente, o SAMU atende pelo telefone 192 e também pelo WhatsApp 0016, alternativa voltada principalmente para moradores da zona rural. “Muitas pessoas não têm acesso à linha telefônica, mas têm internet. Esse canal foi implantado há cerca de seis meses e tem funcionado muito bem”, explicou Barreiro.

