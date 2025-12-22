Conecte-se conosco

Brasil

SAMU alerta para aumento de ocorrências no fim de ano e orienta população sobre acionamento correto

Publicado

33 minutos atrás

em

Outro ponto destacado pelo gerente geral é a forma correta de acionar o serviço de emergência. De acordo com ele, é fundamental que a pessoa que faz a ligação esteja próxima da vítima

O SAMU atende pelo telefone 192 e também pelo WhatsApp 0016, alternativa voltada principalmente para moradores da zona rural. Foto: captada 

Com Juruá Online

Segundo Barreiro, entre os meses de dezembro e início de janeiro, o crescimento nas ocorrências pode variar de 20% a 35%, impulsionado principalmente por acidentes de trânsito, consumo excessivo de álcool e situações associadas a esse comportamento. “É um período em que aumentam muito os acidentes de trânsito, casos de intoxicação alcoólica, brigas, ocorrências com fogos de artifício, queimaduras graves e até infartos. Muitas pessoas também acabam interrompendo o uso de medicações controladas, o que agrava quadros clínicos”, explicou o gerente.

Diante desse cenário, a orientação do SAMU é que a população adote cuidados preventivos. “Quem faz uso de medicação contínua deve manter o tratamento, evitar locais muito abafados e o excesso de bebida alcoólica. São cuidados simples que ajudam a reduzir riscos”, reforçou Barreiro.

Outro ponto destacado pelo gerente geral é a forma correta de acionar o serviço de emergência. De acordo com ele, é fundamental que a pessoa que faz a ligação esteja próxima da vítima.
“É importante estar perto do paciente no momento do acionamento, para evitar informações desencontradas. Precisamos saber exatamente onde a vítima está e qual é o estado dela, para avaliar a gravidade e definir a prioridade do atendimento”, destacou.

Mesmo durante o período de festas, o SAMU segue funcionando normalmente. Barreiro esclareceu que, por se tratar de um serviço essencial, não há redução de atendimentos.
“O SAMU não entra em recesso. Pelo contrário, buscamos reforçar o efetivo nessas épocas. Teremos atendimento normal no Natal, no Réveillon e viaturas posicionadas em locais de eventos, como na Arena da Floresta”, afirmou.

O gerente também alertou sobre o impacto das ligações falsas, que tendem a aumentar nesse período. “Trotes atrapalham muito o serviço. Uma viatura deslocada para uma ocorrência inexistente pode deixar de atender um caso real, o que pode resultar até em óbito. Além disso, quem faz trote pode responder criminalmente”, ressaltou.

Atualmente, o SAMU atende pelo telefone 192 e também pelo WhatsApp 0016, alternativa voltada principalmente para moradores da zona rural. “Muitas pessoas não têm acesso à linha telefônica, mas têm internet. Esse canal foi implantado há cerca de seis meses e tem funcionado muito bem”, explicou Barreiro.

“Teremos atendimento normal no Natal, no Réveillon e viaturas posicionadas em locais de eventos, como na Arena da Floresta”, afirmou. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Conselho Regional de Enfermagem do Acre lança concurso público com vagas para níveis médio, técnico e superior

Publicado

15 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Os candidatos aprovados e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direito aos benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei, em acordo coletivo de trabalho e nas normas internas do Coren-AC

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), o edital de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. A seleção será realizada sob a responsabilidade do Instituto Quadrix, conforme normas estabelecidas no edital e em seus anexos.

De acordo com o documento, o certame contempla oportunidades para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Tecnologia da Informação, Assessor de Comunicação, Contador, Enfermeiro e Enfermeiro Fiscal. Além das vagas imediatas, o concurso também poderá ser utilizado para o preenchimento de cargos que venham a ficar ociosos ou que sejam criados durante o período de validade da seleção.

O concurso será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas a todos os cargos. Para as funções de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos, com caráter exclusivamente classificatório. Todas as etapas do certame serão realizadas na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Os candidatos aprovados e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direito aos benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei, em acordo coletivo de trabalho e nas normas internas do Coren-AC. Caso haja alteração no regime de contratação por determinação legal, os aprovados serão automaticamente enquadrados no novo regime estabelecido.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.quadrix.org.br, até as 23h do dia 5 de fevereiro de 2026, considerando o horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 64 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 70 para os cargos de nível superior.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, um domingo, no turno da tarde, em Rio Branco (AC). O edital completo, assim como todos os comunicados oficiais e documentos relacionados ao concurso, estará disponível exclusivamente no site da banca organizadora.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Rússia diz esperar que Trump não cometa “erro fatal” em relação à Venezuela

Publicado

26 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Moscou defendeu a normalização do diálogo entre Washington e Caracas em meio ao agravamento da crise

O presidente russo Vladimir Putin durante um encontro com jovens cientistas, logo após conversas com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, no Kremlin, em 28 de novembro de 2025, em Moscou, na Rússia • Photo by Contributor/Getty Images

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta quinta-feira (18) que espera que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não cometa um erro fatal em relação à Venezuela e que Moscou está preocupada com as decisões americanas que ameaçam a navegação internacional.

Na terça-feira, Trump ordenou um “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, enquanto Washington tenta aumentar a pressão sobre o regime do ditador Nicolás Maduro.

Um embargo efetivo foi imposto após os EUA apreenderem um petroleiro alvo de sanções na costa venezuelana na semana passada. Navios carregados com milhões de barris de petróleo permanecem parados, em vez de correrem o risco de serem apreendidos.

“Notamos a escalada contínua e deliberada das tensões em torno da Venezuela, um país amigo nosso. É particularmente preocupante a natureza unilateral das decisões que representam uma ameaça à navegação internacional”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado.

“Esperamos que o governo de D. Trump, caracterizado por uma abordagem racional e pragmática, não cometa um erro fatal.”

Moscou defendeu a normalização do diálogo entre Washington e Caracas e expressou a esperança de que os Estados Unidos não se envolvam em uma situação que teria “consequências imprevisíveis para todo o Hemisfério Ocidental”, acrescentando que a Rússia apoia “o curso do governo Maduro”.

Em outra declaração, o Kremlin pediu moderação aos países da região.

“Vemos um aumento das tensões na região e consideramos isso potencialmente muito perigoso”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas.

“O presidente Putin conversou recentemente por telefone com o presidente Maduro. E, naturalmente, apelamos a todos os países da região para que exerçam moderação a fim de evitar quaisquer desdobramentos imprevisíveis.”

Estados Unidos aumentam pressão contra Venezuela

Os Estados Unidos enviaram aeronaves, veículos, milhares de soldados e um grupo de ataque de porta-aviões das Forças Armadas para o Caribe, sob a premissa de combate ao narcotráfico.

As operações incluem diversos ataques contra barcos tanto no Caribe quanto no Pacífico que supostamente estariam transportando drogas. Porém, foram levantados questionamentos sobre a legalidade dessas ações.

Além dos ataques contra embarcações, os EUA também pressionam o regime de Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, que é acusado pela Casa Branca de ter relação com o narcotráfico e o Cartel de Los Soles.

Segundo fontes consultadas pela CNN, o governo de Donald Trump está elaborando planos para “o dia seguinte” à deposição de Maduro, mas ainda não foi tomada uma decisão sobre um ataque direto ao país.

Trump conversou por telefone com Maduro no final de novembro, poucos dias antes de os EUA o classificarem como integrante de uma organização terrorista estrangeira. O venezuelano teria recebido um ultimato para deixar o poder e o país, mas o descumpriu.

Em outra ação que aumentou a tensão entre os dois países, os Estados Unidos apreenderam um petroleiro próximo à Venezuela, medida classificada de “roubo descarado” e “um ato de pirataria internacional” pelo regime de Maduro.

Posteriormente, Trump anunciou um “bloqueio total” contra os petroleiros sancionados da Venezuela e disse que não deixará “ninguém passar sem o devido direito”.

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

Chico Mendes, mártir da Amazônia, completa 37 anos de assassinato com legado vivo e apropriado politicamente

Publicado

28 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Seringueiro e líder ambientalista, cuja morte ganhou repercussão mundial, segue como símbolo global da luta pela floresta, bandeira historicamente explorada pela esquerda

O assassinato de Chico Mendes provocou comoção nacional e internacional, evidenciando a violência no campo e os riscos enfrentados por defensores do meio ambiente no Brasil. Foto: captada 

Há 37 anos, em 22 de dezembro de 1988, um tiro na porta dos fundos de sua casa em Xapuri calou a voz de Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, mas transformou sua história em símbolo global da luta ambiental e social. O seringueiro, sindicalista e ambientalista, assassinado em meio aos conflitos agrários que marcavam o Acre no final dos anos 80, completaria 81 anos neste mês, mas sua morte precoce o eternizou como mártir da Amazônia e ícone de causas apropriadas por movimentos de esquerda no Brasil e no exterior.

Nascido em 1944, Chico Mendes dedicou a vida a organizar os seringueiros e a defender um modelo de desenvolvimento que conciliasse conservação e subsistência das comunidades tradicionais. Ficaram famosos os “empates”, ações pacíficas em que homens, mulheres e crianças formavam barreiras humanas para impedir a derrubada da floresta. Sua atuação ganhou projeção internacional, pressionando governos e colocando o foco mundial sobre a devastação amazônica.

Sua principal contribuição foi a defesa das reservas extrativistas, um modelo inovador que garantia o uso sustentável da terra por populações locais. A proposta, inicialmente combatida, tornou-se política pública e referência mundial. Sua morte brutal, encomendada por fazendeiros da região, expôs a violência no campo e a perigosa rotina dos defensores ambientais no Brasil.

Três décadas e meia depois, o legado de Chico Mendes é inegável: seu nome batiza unidades de conservação, premiações, institutos e leis. No entanto, sua imagem e sua causa foram amplamente incorporadas ao repertório de partidos e movimentos de esquerda, que usam sua história como bandeira de mobilização política — frequentemente distanciando-a do contexto sociopolítico complexo de seu tempo.

Mais do que um herói local, Chico Mendes tornou-se um patrimônio simbólico, lembrado todo ano não apenas como vítima, mas como fundamento de uma narrativa maior: a da resistência popular contra a exploração predatória, bandeira que segue viva e politicamente ativa no debate ambiental contemporâneo.

Comentários

Continue lendo