Samba do Liguth encerra 2025 com edição especial e participação de Matheus Pessanha
O projeto Samba do Liguth realiza no dia 5 de dezembro, às 19h, no Bar da Piscina da AABB, a última edição do ano em alusão ao Dia Nacional do Samba. O encontro reúne artistas locais e recebe o músico carioca Matheus Pessanha, que integra a nova geração do samba no Rio de Janeiro.
Segundo a Billboard Brasil, Pessanha é cantor, multi-instrumentista e produtor musical, com atuação em rodas de samba da Zona Norte do Rio, presença em festivais nacionais e participação como diretor musical no Rock in Rio 2024.
Quem é Matheus Pessanha
Nascido no Grajaú, Zona Norte do Rio, Pessanha começou no pagode ainda jovem e se profissionalizou após ingressar na faculdade de Música Popular da UNIRIO. Seu trabalho ganhou visibilidade após vídeos mostrando os bastidores das rodas de samba viralizarem nas redes sociais. Em 2024, foi diretor musical do show de Lukinhas no Rock in Rio e participou de apresentações com Lourena no Lollapalooza.
O idealizador do projeto, Anderson Liguth, destaca o encerramento da temporada. “O projeto Samba do Liguth tem alegria de anunciar a última edição de 2025, em alusão ao Dia Nacional do Samba, com convidados locais e a participação de Matheus Pessanha”, afirma.
Liguth também ressalta o papel social do samba no Acre. “O samba é um organismo vivo. Ele movimenta a economia, forma músicos, fortalece famílias e cria redes comunitárias. É uma ferramenta de transformação”, explica.
Os ingressos estão disponíveis por R$ 40 no primeiro lote. Vendas e informações pelos números (68) 99985-9838 e (68) 99944-6092 (WhatsApp).
MDB define que Jéssica Sales será candidata ao Senado e descarta vice-governador em 2026
Partido revela simpatia pela chapa de Mailza Assis, mas adia decisão sobre aliança até abril de 2025, quando a atual vice-governadora assumir o comando do estado
O MDB acreano definiu que a ex-deputada federal e médica Jéssica Sales será candidata ao Senado Federal nas eleições de 2026, descartando a possibilidade de ela aceitar convites para ser candidata a vice-governadora. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do partido, Vagner Sales, que revelou haver simpatia pela chapa da pré-candidata ao governo Mailza Assis (PP).
Cenário eleitoral:
-
Jéssica Sales recusou convites para vice nas chapas de Alan Rick (Republicanos) e Mailza Assis (PP)
-
MDB pretende ocupar uma das vagas de vice na chapa de Mailza
-
Decisão sobre aliança será adiada até abril de 2025, quando Mailza assumir o governo
“Sobre com qual partido o MDB vai se aliar, não escondo haver uma simpatia pela candidatura da atual vice-governadora e pré-candidata Mailza Assis”, afirmou Vagner Sales.
“Mas vamos esperar abril do próximo ano, quando a Mailza assumir o governo, para discutir a composição.”
Pré-candidatos ao Senado confirmados:
-
Márcio Bittar (PL)
-
Jorge Viana (PT)
-
Jéssica Sales (MDB)
-
Mara Rocha (PL)
-
Gladson Cameli (PP)
-
Eduardo Veloso (UB)
O MDB iniciará em breve a montagem das chapas para deputados estaduais e federais, enquanto aguarda o momento político mais adequado para formalizar as alianças estaduais. O partido mantém sua tradição de lançar candidaturas competitivas ao Senado, cargo que já foi ocupado por nomes históricos da legenda no Acre.
Acre é o único estado brasileiro a reduzir seca entre setembro e outubro, aponta Monitor das Secas
Ferramenta do governo federal mostra que 15 estados intensificaram a estiagem no período, enquanto estado acreano apresentou diminuição do fenômeno
O Acre foi o único estado brasileiro a apresentar diminuição da seca entre setembro e outubro deste ano, segundo dados do Monitor das Secas, ferramenta do Governo Federal utilizada para acompanhar a evolução da estiagem no país. A atualização divulgada nesta segunda-feira (1º) mostra um cenário preocupante na maior parte do território nacional.
Panorama nacional:
-
15 estados intensificaram a seca: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins
-
13 estados aumentaram a área atingida: Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe
-
5 estados reduziram a área com seca: Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul (onde a seca desapareceu)
Situação do Acre:
O estado acreano figura no grupo que manteve estabilidade na extensão territorial da seca, juntamente com Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. No entanto, em outubro, o Acre ainda integrou o conjunto de unidades da Federação com seca em 100% do território, situação compartilhada com Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Distrito Federal, Tocantins e Ceará.
Os dados revelam a gravidade da estiagem no país, com o Acre se destacando positivamente como a única unidade federativa a apresentar melhora no indicador no período analisado.
Voos de Rio Branco por menos de R$ 800 para 3 cidades na Black Friday 2025
A data oficial da Black Friday 2025 foi no dia 28 de novembro, mas a primeira semana promete ser “recheada” de promoções para os consumidores do Acre. O Tudo Viagem encontrou voos de Rio Branco para 3 cidades por menos de R$ 800, valor com as taxas de embarques inclusas. O menor valor está disponível na promoção da Azul. A companhia está vendendo passagens de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por apenas R$ 740 (ida e volta) em voo direto. (Confira detalhes na imagem abaixo).
Na promoção da Gol tem voo direto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul pelo valor de R$ 740. Da capital acreana para Manaus a nossa equipe encontrou passagens aéreas pelo valor de R$ 777. A Gol é a única companhia que oferece voos sem escalas entre as duas capitais. Também pela Gol vale destacar os voos de Rio Branco para o Aeroporto de Guarulhos pelo valor de R$ 1.560.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 740 (ida e volta)
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
As passagens aéreas são para viagens de janeiro a junho de 2026. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Na semana de encerramento da Black Friday tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 740 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 777 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 774 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 774 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 1.725 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) por R$ 1.560 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 2.034 (ida e volta)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros
