Samara Abrahão e Lázaro Cavalcante vencem o Duathlon Acreano

Samara Abrahão, no feminino, e Lázaro Cavalcante, no masculino, conquistaram neste domingo, 24, na Amadeo Barbosa, o Duathlon Acreano, evento promovido pela Federação Acreana de Triathlon (FATRI). Mais de 120 duatletas realizaram provas emocionantes nos dois naipes.

Samara domina

Samara Abrahão e Dalvinha Alves realizaram a primeira parte (os 5 quilômetros de corrida) do duathlon disputando a liderança. Contudo, na segunda parte (20 quilômetros de bike), Samara Abrahão conseguiu abrir e na última parte da prova (2.500 metros de corrida) garantiu a vitória lutando somente contra o cronômetro.

Lázaro como surpresa

Lázaro Cavalcante não estava entre os favoritos, mas depois de uma corrida equilibrada com Raul dos Santos, de São Paulo, o acreano abriu vantagem na bike e cruzou a linha de chegada em primeiro.

Missão cumprida

A presidente da FATRI, Cláudia Pinho, comemorou a organização e o resultado do Duathlon Acreano.

“Conseguimos entregar um grande evento. A equipe da federação trabalhou muito para promover a prova e a missão foi cumprida com louvor”, afirmou Cláudia Pinho.

Apoios importantes

Segundo Cláudio Pinho o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), Cross XXI e Instituto do Joelho do Acre foram decisivos para a realização do evento.

Secretário do Governo

O secretário do Governo do Estado, Luiz Calixto, prestigiou o evento e elogiou a organização.

“Foi uma satisfação acompanhar a prova. Os atletas lutando contra os seus limites e sem ninguém desistir”, disse Luiz Calixto.

Pódio feminino

1º Samara Abrahão

2º Dalvinha Alves

3º Patrícia Maciel

4º Thamyris Andrade

5º Ane Lima

Pódio masculino

1º Lázaro Cavalcante

2º Raul dos Santos

3º Gilson Doria

4º Fernando Nogueira

5º Eden Queiroz

Pódio revezamento

1º Maria Conceição/Matheus

2º Josicleia/Claudemir

3º Vanderlei/Taisson

4º Leuda/Allan

5º Aretha/Ednaldo

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários