O apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) fez a diferença mais uma vez no Juruá. Na tarde desta quarta-feira (13), a tripulação do Harpia 04 que está baseada em Cruzeiro do Sul foi até Marechal Taumaturgo buscar um recém-nascido com menos de 24 horas de vida, que precisa ser submetido a uma cirurgia.

O pequeno José Raif da Silva Barros nasceu com o ânus imperfurado, que é uma anomalia comum em recém-nascidos. Ela faz parte de uma síndrome com extenso conjunto de alterações congênitas chamadas de malformações anorretais. Logo que a equipe médica percebeu a anomalia, solicitou o resgate aéreo e foi prontamente atendida. O bebê e a sua mãe foram trazidos para Cruzeiro do Sul e no aeroporto, onde o helicóptero pousou, foram embarcados em um avião aeromédico e levados para Rio Branco onde a criança será submetida a cirurgia.

Esta foi a terceira remoção de paciente realizada pelo CIOPAER em menos de uma semana. O helicóptero vai permanecer no Juruá por cerca de noventa dias enquanto o Deracre realiza obras de manutenção nas pistas de pouso das cidades isoladas da região.

