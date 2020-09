Na noite desta sexta (25), policiais penais da Unidade Prisional Evaristo de Moraes (UPEM), em Sena Madureira, capturaram um presidiário considerado evadido do sistema de monitoramento eletrônico. Ele estava em um bar na rua Siqueira Campos, bairro Cafezal.

Durante abordagem, os policiais constataram que ele estava armado com uma faca peixeira, que estava escondida no sapato. Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao presídio local para cumprimento de sua pena judicial.

De acordo com informações, ele havia progredido à prisão domiciliar com monitoramento do IAPEN, no entanto, quebrou as regras impostas pela justiça. Era também estava frequentando uma Igreja, mas mesmo assim não conseguiu se manter longe do bar e acabou flagrado pelos policiais.

Em Sena Madureira, dezenas de presos cumprem pena no sistema de monitoramento eletrônico. Pelas regras impostas pela justiça, qualquer movimentação para fora de casa, o preso deve comunicar à central que fica em uma das salas do presídio, local de onde a polícia penal fiscalizada os passos dos detentos.

Por Radar 104

Comentários