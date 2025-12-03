Saída de gado do Acre dispara 74% em 2025, mas imposto incide sobre apenas 60% dos animais comercializados

Dados do Idaf mostram que, de janeiro a novembro, mais de 351 mil bovinos deixaram o estado; transferências para o mesmo dono, isentas de tributação, pressionam frigoríficos locais e acendem alerta sobre sustentabilidade da indústria local.

A comercialização de bovinos para fora do Acre cresceu 74,3% em 2025, na comparação com igual período do ano anterior, mas um detalhe tributário tem preocupado lideranças do setor: apenas 60% dos animais que deixam o estado geram imposto para os cofres públicos. Os dados são da Análise de Fluxo de Produção, Abate e Comercialização de Bovinos no Acre, elaborada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) com base em números do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Entre janeiro e novembro deste ano, 351.915 bovinos foram comercializados para outros estados – alta expressiva frente aos 201.886 do mesmo período em 2024. Em novembro, o total foi de 26.924 cabeças, sendo que 10.782 (40%) foram transferências para o mesmo proprietário (mesmo CPF ou CNPJ), movimento permitido por lei e não tributado. Apenas os 16.142 animais (60%) vendidos para terceiros geram cobrança de imposto.

Para representantes da indústria frigorífica, os números evidenciam um desequilíbrio na competição: enquanto os frigoríficos locais arcam com todos os custos tributários, parte expressiva do gado sai sem incidência fiscal, pressionando os preços e a viabilidade das unidades instaladas no Acre.

— Sem o Estado pautar a saída de boi pelo preço de mercado, o cenário vai ficar insustentável para os frigoríficos — alertam lideranças do setor, que participaram da Câmara Temática de Agronegócio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

Outro indicador que chama atenção é o abate de fêmeas, que segue superior ao de machos – sinal de possível descapitalização do rebanho. Em novembro, 55,73% dos animais abatidos eram fêmeas, volume 11,40% maior que no mesmo mês de 2024, embora tenha havido redução de 4.751 cabeças na comparação com outubro.

O estoque total de bovinos no Acre foi estimado em 5.158.779 animais em novembro, mas o aumento expressivo na comercialização para fora do estado – especialmente sob regime de transferência não tributada – mantém o alerta sobre a sustentabilidade da cadeia produtiva localno médio prazo.

Distribuição da comercialização em novembro:

Vendas para diferentes proprietários: 16.142 bovinos (60%)

Transferências para mesmo proprietário: 10.782 bovinos (40%)

Total comercializado: 26.924 bovinos

Tendência anual preocupante:

De janeiro a novembro de 2025, 351.915 bovinos saíram do Acre – um aumento de 74,3% em relação ao mesmo período de 2024. O estoque estadual fechou novembro em 5.158.779 animais.

Abate de fêmeas em alta:

Pelo 11º mês consecutivo, o abate de fêmeas superou o de machos:

Fêmeas abatidas: 55,73% do total

Redução em relação a outubro: 4.751 cabeças a menos

Aumento anual: 11,40% maior que novembro de 2024

Impacto na indústria frigorífica:

Lideranças do setor industrial alertam que sem o estado pautar a saída de boi pelo preço de mercado, o cenário torna-se insustentável para os frigoríficos acreanos. A prática de transferências para o mesmo proprietário, embora legal, reduz a base tributária e pode distorcer os preços, prejudicando a competitividade da indústria local.

Os números revelam a complexidade da cadeia pecuária no Acre, onde a expressiva movimentação de gado contrasta com a perda de arrecadação e os desafios de valorização da produção local.

