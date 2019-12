Senador

A disputa foi embolada. O que significa que para os jurados, nenhum dos três vai bem. Mesmo assim por uma pequena margem de diferença ( dois votos, o que numa pesquisa daria empate técnico), entre Mailza Gomes ( PP) e Márcio Bittar ( MDB), o prêmio ficou com o medebista.

O Prêmio Framboesa Acreana 2019 vai para o senador Márcio Bittar.

Deputado federal

Aqui também a diferença de apenas um voto garantiu o prêmio para Manoel Marcos ( PRB) que quase empatou com Vanda Milani ( Solidariedade) e Alan Rick ( DEM). Jesus Sérgio ( PDT), Flaviano Melo ( MDB) e Perpétua Almeida ( PCdoB), também pontuaram. Apenas Jéssica Sales ( MDB) e Mara Rocha ( PSDB), não foram citadas. O que significa que não tiveram votos negativos.

O Prêmio Framboesa Acreana 2019 vai para o deputado federal Manoel Marcos.

Deputado Estadual

O pior deputado estadual, segundo a votação, foi Wendy Lima ( PSL), embora tenha ganhado por apenas um voto de Gérlen Diniz ( PP) e Roberto Duarte ( MDB). Antônio Pedro ( DEM), Chico Viga ( PHS), Neném Almeida ( Sem partido), José Bestene ( PP), Josa da Farmácia ( PODEMOS), Marcus Cavalcante ( PTB) e Wagner Felipe ( PL), também pontuaram. O que significa que 10 dos 24 parlamentares estaduais não estão bem, segundo a avaliação dos jurados. Os que não foram nominados não tiveram nenhum voto negativo.

O Prêmio Framboesa Acreana 2019 vai para Wendy Lima.

Vereador

A escolha do pior vereador foi a mais difícil. Os votos foram pulverizados entre 8 dos 17 vereadores, o que significa que na avaliação do júri do Prêmio, metade dos vereadores da capital não corresponde à expectativa. Numa disputa acirrada entre Clézio Moreira ( PSDB) e N-Lima ( PSL), o tucano levou a melhor, ou a pior no caso. Laércio da Farmácia ( PRB), Elzinha Mendonça ( PDT), Raimundo Neném ( PHS), Railson Correia ( PODEMOS), Juruna ( PSL) e Emerson Jarude ( Sem partido) também pontuaram. Os que não foram citados não tiveram votos, o que nesse prêmio significa avaliação positiva.

O Prêmio Framboesa Acreana 2019 vai para o vereador Clézio Moreira.

Prefeito

Essa foi fácil. Marilete Vitorino ( PSD), prefeita de Tarauacá ganhou disparado o troféu de pior prefeita do ano. Mazinho Serafim ( Sena Madureira), Socorro Néri ( Rio Branco), Gilson da Funerária ( Senador Guiomard), Ilderlei Cordeiro ( Cruzeiro do Sul) e André Maia ( Senador Guiomard), também pontuaram negativamente.

O Prêmio Framboesa do Acre 2019 vai para a prefeita Marilete Vitorino de Tarauacá.

Personalidade

Mônica Feres, ex-secretária de Saúde, ganhou disparado o prêmio de pior personalidade do ano, embora o empresário Luciano Hang ( Véio da Havan) e o ministro da Educação Abraham Weintraub além dos locais José Adriano ( Presidente da Fieac), Paulo Wadt, ex- secretário de Agricultura, coronel Ulisses, comandante da PM, e o governador Gladson Cameli também tenham pontuado negativamente.

O Prêmio Framboesa Acreana 2019 vai para Mônica Feres.

Político

Esse foi outro quesito em que praticamente não houve disputa. Os jurados apontaram para o presidente Jair Bolsonaro ( Sem Partido), como o pior político de 2019. Bolsonaro ganhou disparado, mas Lula ( PT) e Guilherme Boulos ( PSOL) também pontuaram, assim como Mazinho Serafim ( MDB) e Jarbas Soster ( Cidadania).

O Prêmio Framboesa Acreana 2019 de pior político do ano vai para Jair Bolsonaro.

Decisão Nacional

Também praticamente sem disputa, a Reforma da Previdência foi apontada como a pior medida do ano, embora os cortes de verbas para a Saúde e Educação, a Reforma Trabalhista, a tentativa de fazer do deputado federal Eduardo Bolsonaro ( filho do presidente), embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o decreto das armas a aprovação do Fundo Eleitoral e a escolha de Abraham Weintraub para chefiar o ministério da Educação, também tenham pontuado negativamente.

O Prêmio Framboesa Acreana 2019 vai para a Reforma da Previdência.

Decisão Estadual

Também em âmbito estadual a Reforma da Previdência foi considerada disparado, a pior decisão do ano, mas as votações da LDO e da LOA, as votações sem ampla discussão, ” goela abaixo”, e o governo não dar espaço para novas empresas e continuar trabalhando com as que já trabalhavam com os governos anteriores também pontuaram.

O Prêmio Framboesa Acreana vai para a Reforma da Previdência Estadual.

Opiniões

Registrei algumas opiniões dos nossos jurados que compartilho aqui com vocês.

*Marcio Bittar (disparado: o esforço de fortalecer e negar o aquecimento global é de uma falta de inteligência absurda. Uma tentativa piegas de querer ser o “diferentão” sem ter conteúdo convincente.

*Paulo Wadt (pela nulidade que foi a passagem dele pela Secretaria de Produção).

*Pastor Arnaldo Barros – nao sabe se prega o evangelho ou faz campanha para vereador.

Detalhes

* A bancada feminina da Assembléia Legislativa está em festa. As quatro deputadas saíram do concurso ilesas. Nenhum voto contra elas.

* Senador Guiomard colaborou com o prêmio de pior prefeito colocando dois na disputa- o afastado e retornado André Maia (PSD) e o interino Gilson da Funerária (MDB).

* Os nenéns não estão bem na fita. Nem na Assembléia Legislativa nem na Câmara de Vereadores. Os dois pontuaram na lista dos piores (Neném Almeida e Raimundo Neném). Pode estar na hora de crescer.

Explicação

O Prêmio Framboesa Acreana é uma brincadeira e não reflete a opinião da colunista e sim dos jornalistas que colaboraram voluntariamente. O resultado se refere apenas ao ano de 2019. 2020 poderá ter um resultado bem diferente. Cuide para não aparecer de novo.

Bom dia coletivo a todos os que não tiveram os nomes na coluna de hoje porque escaparam da lista dos piores.