Saiba quem é o novo presidente da CCJ da Câmara dos Deputados
O deputado Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA) será o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. Ele vai substituir o deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) no comando do colegiado mais importante da Casa, responsável por analisar a constitucionalidade e a legalidade das propostas que tramitam no Legislativo.
O nome de Lomanto Júnior vinha circulando nos bastidores e foi confirmado publicamente pelo deputado Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (9/2).
Ao comentar o encaminhamento da proposta que trata do fim da escala de trabalho 6×1, o parlamentar afirmou que o debate ocorrerá sob a presidência do deputado indicado pelo União Brasil.
“O presidente Hugo Motta vai encaminhar à CCJ a proposta sobre a escala 6×1, que será debatida sob a presidência do deputado Leur Lomanto Jr., indicação do União Brasil”, escreveu Pedro Lucas Fernandes em postagem no X.
Na mesma publicação, o deputado ressaltou a expectativa de uma condução equilibrada dos trabalhos.
“Nosso compromisso é garantir uma discussão séria, responsável e sem preconceitos. Falar sobre jornada de trabalho é falar de produtividade, saúde do trabalhador e modernização das relações de trabalho. O Parlamento não pode fugir de temas que impactam milhões de brasileiros”, afirmou.
O anúncio ocorre no mesmo dia em que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), destravou a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição que trata do fim da escala 6×1. A decisão, em um aceno ao presidente Lula, permite que a matéria seja oficialmente encaminhada para análise da comissão, após meses de paralisação.
A PEC é considerada uma das pautas mais sensíveis da agenda trabalhista do Planalto e deve concentrar forte debate entre governo, oposição e setor produtivo.
Como porta de entrada das propostas que tramitam na Câmara, a CCJ tem papel decisivo no avanço ou no arquivamento da matéria, o que coloca o novo presidente do colegiado no centro da discussão.
Bocalom diz ser “cético” com pesquisas eleitorais: “minha pesquisa é o que vejo na rua”
Prefeito de Rio Branco comenta levantamento que o coloca em terceiro lugar e afirma que confiança vem das “andanças pelo interior” do estado
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), afirmou que mantém cautela em relação a pesquisas eleitorais e que avalia os resultados com ceticismo. “Eu sempre fui cético com pesquisa, porque a minha pesquisa é o que eu vejo na rua todos os dias. O eleitor vota muito no trabalho, na realidade, não apenas na conversa”, declarou ao comentar levantamento recente sobre a disputa ao governo do Acre.
Na pesquisa citada, o senador Alan Rick (União Brasil) aparece em primeiro lugar, com 35,3% das intenções de voto, seguido pela vice-governadora Mailza Assis (PP), com 18,3%, e por Tião Bocalom, com 18%. No índice de rejeição, o prefeito lidera com 29,5%, à frente de Dr. Luizinho (13,5%) e Thor Dantas (11,11%).
Apesar dos números, Bocalom demonstrou otimismo com base em suas agendas pelo interior do estado. “As minhas andanças, não só por Rio Branco, mas pelo interior, me deixam cada dia com mais esperança e na certeza de que a gente vai ganhar essa eleição”, disse, reforçando que sua confiança está no contato direto com os eleitores.
Prefeitura de Rio Branco dá transparência às providências já adotadas em relação ao projeto Aedes do Bem
A Saúde de Rio Branco já instaurou um procedimento administrativo com a finalidade de verificar eventuais responsabilidades de agentes públicos e privados envolvidos sobre o Projeto Aedes do Bem
Durante vistoria de rotina ao depósito do município, acompanhada por órgãos fiscalizadores, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou, nesta sexta-feira (6), que estão sendo adotadas todas as medidas administrativas e jurídicas relacionadas aos kits do projeto Aedes do Bem, que utiliza mosquitos geneticamente modificados no combate ao vetor da dengue.
A Secretaria Municipal de Saúde já instaurou um procedimento administrativo com a finalidade de verificar eventuais responsabilidades de agentes públicos e privados envolvidos, bem como resguardar os recursos públicos, com acompanhamento da Procuradoria-Geral do Município.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que “quanto à gestão municipal, todas as medidas foram tomadas com o objetivo de preservar os recursos públicos e responsabilizar eventuais envolvidos, de modo a possibilitar que qualquer prejuízo seja ressarcido aos cofres do município.”
É importante ressaltar que a Prefeitura segue implementando, de forma contínua, diversas ações de enfrentamento à dengue. Mesmo em um período considerado crítico, os indicadores permanecem sob controle, em razão do trabalho permanente dos agentes de combate às endemias e das ações coordenadas pela Diretoria de Vigilância em Saúde, sem registro de aumento de casos ou de ocorrências graves.
Estiveram presentes na vistoria representantes dos órgãos de fiscalização, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS).
O auditor de Controle Externo do TCE-AC, Arthur Viana, afirmou: “Estamos aqui a convite do Conselho Municipal de Saúde e da Prefeitura de Rio Branco para tratar da contratação do projeto Aedes do Bem, com o objetivo de verificar os riscos envolvidos e avaliar as condições do espaço destinado às ações de combate ao vetor.”
Faculdade suspende aulas após professora ser morta por aluno em RO
O Centro Universitário Aparício Caravalho (Fimca) decretou a suspensão das aulas durante três dias após a professora de Direito e escrivã da Polícia Civil Juliana Santiago, de 41 anos, ser assassinada a facadas por um aluno dentro da sala. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (6/2), em Porto Velho (RO).
Preso em flagrante, o estudante João Cândido da Costa Junior, de 24 anos, confessou ter usado uma faca que havia sido entregue pela própria docente, dias antes de matá-la. O agressor é aluno regularmente matriculado na instituição e foi imobilizado por outros estudantes após esfaquear Juliana.
A morte da professora causou grande comoção entre estudantes, colegas de trabalho e funcionários. Nas redes sociais, diversas mensagens lamentaram a perda e destacaram o compromisso e a dedicação de Juliana com o ensino e a faculdade suspendeu as aulas em luto pela sua morte.
“O Grupo Aparício Carvalho consternado pelo falecimento da Dra. Juliana Santiago, comunica a toda comunidade acadêmica o Luto Institucional de 3 (três) dias, no período de 07 à 09, com a suspensão de suas atividades acadêmicas. Que o exemplo, a dedicação e a memória da Dra. Juliana Santiago, permaneçam vivos entre nós”, informou.
Ainda em outras mensagens em homenagem à professora, a instituição declarou seu profundo pesar pela morte e classificou como perda irreparável em nome de todos que frequentam a faculdade.
A faculdade ainda afirmou que a violência que silenciou a voz de Juliana não apagará o legado dela, que era vista como “referência de excelência acadêmica”. Em outra nota compartilhada, o instituto comunicou que as providências adotadas e que o centro universitário irá colaborar com as investigações.
“A Instituição reafirma seu repúdio absoluto a este crime e informa que providências já estão sendo adotadas. O Grupo Educacional está prestando toda a assistência necessária, além de colaborar integralmente com as autoridades competentes para que os fatos sejam devidamente apurados e a justiça seja realizada”, informou.
Entenda o caso
Segundo a polícia, o estudante estava sozinho com a vítima após o fim das aulas quando, tomado por um acesso de raiva, a atacou com uma faca que, dias antes, teria recebido da própria professora junto com um doce.
À polícia, João afirmou que manteve um relacionamento amoroso por cerca de três meses com Juliana e que passou a se sentir “emocionalmente abalado” após perceber um distanciamento da vítima.
Segundo ele, a situação teria se agravado ao descobrir que Juliana pretendia retomar o relacionamento com o ex-marido. Juliana foi atingida por golpes na região do tórax, com perfurações na altura dos seios, além de um corte profundo no braço direito.
Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O agressor tentou fugir, mas foi contido por outro aluno, que é policial militar, até a chegada da polícia.
