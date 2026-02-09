Saiba quem é o novo presidente da CCJ da Câmara dos Deputados

O deputado Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA) será o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. Ele vai substituir o deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) no comando do colegiado mais importante da Casa, responsável por analisar a constitucionalidade e a legalidade das propostas que tramitam no Legislativo.

O nome de Lomanto Júnior vinha circulando nos bastidores e foi confirmado publicamente pelo deputado Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (9/2).

Ao comentar o encaminhamento da proposta que trata do fim da escala de trabalho 6×1, o parlamentar afirmou que o debate ocorrerá sob a presidência do deputado indicado pelo União Brasil.

“O presidente Hugo Motta vai encaminhar à CCJ a proposta sobre a escala 6×1, que será debatida sob a presidência do deputado Leur Lomanto Jr., indicação do União Brasil”, escreveu Pedro Lucas Fernandes em postagem no X.

Na mesma publicação, o deputado ressaltou a expectativa de uma condução equilibrada dos trabalhos.

“Nosso compromisso é garantir uma discussão séria, responsável e sem preconceitos. Falar sobre jornada de trabalho é falar de produtividade, saúde do trabalhador e modernização das relações de trabalho. O Parlamento não pode fugir de temas que impactam milhões de brasileiros”, afirmou.

O anúncio ocorre no mesmo dia em que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), destravou a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição que trata do fim da escala 6×1. A decisão, em um aceno ao presidente Lula, permite que a matéria seja oficialmente encaminhada para análise da comissão, após meses de paralisação.

A PEC é considerada uma das pautas mais sensíveis da agenda trabalhista do Planalto e deve concentrar forte debate entre governo, oposição e setor produtivo.

Como porta de entrada das propostas que tramitam na Câmara, a CCJ tem papel decisivo no avanço ou no arquivamento da matéria, o que coloca o novo presidente do colegiado no centro da discussão.