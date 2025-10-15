Saiba quanto Ramon Dino faturou com o título no Mr. Olympia 2025

O corpo de uma criança de 5 anos foi encontrado enterrado no quintal de uma casa na tarde desta terça-feira (14), em Itapetininga, no interior de São Paulo. O padrasto e a mãe são os principais suspeitos, e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.
A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Itapetininga investiga o padrasto Rodrigo Ribeiro Machado, de 23 anos, e Luiza Aguirre Barbosa da Silva, de 25 anos, como os principais suspeitos pela morte de Maria Clara Aguirre Lisboa.
O corpo da criança foi encontrado enterrado na residência do casal depois de a menina passar quase três meses desaparecida, segundo familiares.
A polícia requisitou exames detalhados ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) para apontar a causa da morte da criança.
A expectativa é que, com os resultados dos exames periciais e a coleta de depoimentos, seja possível compreender totalmente a dinâmica dos acontecimentos que levaram à morte da criança e a descoberta do corpo enterrado.
A CNN entrou em contato com o Conselho Tutelar de Itapetininga, que também atuou nas buscas pela criança, mas não obteve retorno até o momento.
