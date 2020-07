As cidades das regiões do Alto Acre e Baixo Acre ganharam nesta segunda-feira (20) nova classificação e agora estão na fase laranja, após receber nota 13 das autoridades do Comitê do ‘Plano Acre sem Covid’. Com isso, os prefeitos das duas regionais, podem realizar a flexibilização.

Em junho, o governo do Estado do Acre publicou um decreto destacando quais os setores e atividades comerciais que passam a funcionar com mudança de fase.

SAIBA MAIS: Rio Branco e Alto Acre saem da fase vermelha e prefeitos devem decidir por flexibilização

Com base no decreto, estão aptos à flexibilização, lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias, seguindo protocolos sanitários: a capacidade limitada de 30% do total, além de delivery e drive-thru.

Concessionárias e lojas de comércio de automóveis e motocicletas, lojas de autopeças podem reabrir a partir da fase laranja, mas também seguindo protocolos sanitários, com capacidade limitada a 30% do total para visitação e agendamento prévio para serviços.

Estando na fase laranja, as lojas de materiais de construção, empresas, obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos como olaria, cerâmicas, serraria, marcenarias marmoraria, podem funcionar dependendo da autorização das prefeituras municipais. Escritórios e atividades do ramo imobiliário e de profissionais liberais também podem funcionar desde que se faça agendamento prévio limitado a uma pessoa por vez.

Apesar da mudança de bandeira, devem ser mantidas as regras de distanciamento e outras recomendações da Vigilância Sanitária e da Organização Mundial de Saúde (OMS), para evitar o contágio do vírus.

