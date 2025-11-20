Conecte-se conosco

Brasil

Saiba quais são as três questões anuladas no Enem 2025

Publicado

1 hora atrás

em

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou, nesta quarta-feira (19), quais são as três questões objetivas anuladas das provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, aplicadas no último domingo (16).

A publicação dos gabaritos foi antecipada em um dia, porque o Inep identificou, na internet, relatos de vazamento de questões similares às que caíram no Enem 2025, em uma transmissão ao vivo no Youtube, dias antes das provas.

Por este motivo, a autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, decidiu, nesta terça-feira (18), anular três questões da prova de domingo.

A divulgação está organizada pela cor dos cadernos de questões (amarelo, verde, azul e cinza). Todos eles possuem as mesmas 90 questões de matemática e de ciências da natureza (biologia, química e física) , a única diferença é a ordem das questões, com o objetivo de evitar fraudes.

Vejas as questões anuladas por caderno:

Brasilia 19/11/2025 - Questões anuladas pelo Inep. Inep
Questões anuladas pelo Inep

amarelo (caderno 5): 115, 121 e 178;

cinza (caderno 6): 115, 118 e 172.

azul (caderno 7): 123, 132 e 174;

verde (caderno 8): 132, 135 e 168;

roxo (caderno 12): 115, 118 e 172;

laranja (caderno 11): 115, 118 e 172.

Anuladas

A questão 115 do caderno amarelo é de física, mais especificamente da área de acústica, e envolve o conceito de nível sonoro ou intensidade sonora e logaritmos (matemática aplicada).

A segunda questão anulada, número 121 do caderno amarelo, é de biologia, focada nos processos de fotossíntese.

Por fim, a questão 178 do mesmo caderno amarelo, é de matemática, e envolve conceitos de álgebra e equações do segundo grau.

Validade do Enem

Nas redes sociais, o Movimento Nacional #AnulaEnem começa a organizar para sexta-feira (21), em Brasília, e para a tarde do próximo sábado (22), em diversos outros estados. Nas redes, participantes dizem que a mobilização será em defesa da isonomia e lisura do Enem, com pedido de anulação da prova do Enem 2025 devido à falha de segurança.

No entanto, em entrevista à TV Educativa do Ceará, nesta terça (18), o ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que as demais questões do segundo dia de provas do Enem 2025 que não foram anuladas continuam válidas. “Para garantir que todos não fossem prejudicados por conta dessas três questões, o Inep as anulou, mas continuam valendo todos os outros 87 itens, também a redação e o que foi elaborado e aplicado durante esses dois dias.”

Live na internet

Segundo as informações obtidas pelo ministro Camilo Santana, uma pessoa que participou de um pré-teste do Enem divulgou as questões deste processo em transmissão ao vivo, antes da segunda prova do exame.

“Como alguns milhares de pessoas tiveram acesso à live dessa pessoa, dentro de uma dimensão de mais de 4 milhões de pessoas que fizeram a prova. Mas, para dar garantia de isonomia, nós resolvemos anular as três questões, por uma questão muito mais de prevenção e para dar lisura ao processo do Enem.”

Entenda o pré-teste

O pré-teste do Enem é uma etapa de aplicação experimental e sigilosa de novos itens, antes que essas questões sejam incluídas no Banco Nacional de Itens (BNI), se atenderem a todos os critérios.

O objetivo central da pré-testagem é captar dados considerados importantes para aumentar a qualidade e precisão da prova que utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Entre os parâmetros observados está a dificuldade de cada questão objetiva (fácil, média ou difícil) e a possibilidade de acerto ao acaso (o chamado chute da questão).

Nesta fase pré-teste, uma amostra de estudantes com características semelhantes às da população para a qual a prova se destina responde às questões de múltipla escolha.

Somente depois, as boas questões ficam disponíveis para a elaboração e montagem das provas. Eventualmente, essas questões poderão ser usadas em edições futuras do Exame Nacional do Ensino Médio e aplicadas a milhões de participantes.

As demais questões são descartadas ou encaminhadas para reformulação.

As explicações sobre a construção de uma prova do Enem constam no Guia do Participante do Enem 2021: Entenda Sua Nota.

O Inep não divulga para o público geral as questões específicas, nem os resultados detalhados dos pré-testes.

Investigação

A Polícia Federal foi acionada pelo Inep para apurar a conduta do suspeito do vazamento das questões e autoria para a devida responsabilização dos envolvidos, como ressaltado pelo ministro da Educação. “Nós determinamos à Polícia Federal que tomasse todas as medidas legais e também apurasse a confidencialidade desse fato.”

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Avião suspeito de tráfico vindo da Venezuela é interceptado pela FAB e destruído na Terra Yanomami

Publicado

3 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Piloto ignorou ordem de pouso, desceu em pista clandestina em Surucucu e fugiu. Avião tinha matrícula adulterada

Forca Aérea destruiu avião após invasão a espaço aéreo brasileiro na Terra Yanomami. Foto: FAB/Divulgação

Um avião vindo da Venezuela suspeito de tráfico de drogas entrou no espaço aéreo brasileiro na manhã desta quarta-feira (19) e acabou sendo destruído após pousar na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. O piloto fugiu após pousar e não foi preso.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião voava sem plano de voo, não respondeu aos órgãos de controle e ignorou todas as ordens da Defesa Aeroespacial. Foram dados tiros de aviso por caças para interceptar o avião invasor, de acordo com a FAB.

O avião foi identificado por radares por volta das 7h, logo após cruzar a fronteira. Por não informar rota e não estabelecer comunicação, passou a ser tratado como “aeronave suspeita” — condição atribuída a aviões usados por organizações criminosas.

Caças foram acionados para realizar a interceptação. Os pilotos tentaram, em diferentes etapas, confirmar a identidade do avião e determinar que seguisse para um aeródromo indicado. Mesmo após tiros de aviso, o piloto manteve o voo e o avião foi reclassificado como “hostil”.

FAB interceptou aeronave após entrar no espaço aéreo do Brasil pela Terra Yanomami. Foto: FAB/Divulgação

O avião só pousou ao chegar à região de Surucucu, em uma pista clandestina de terra. Quando militares chegaram ao local em um helicóptero, o piloto já havia fugido para a mata.

A equipe constatou que a matrícula estava adulterada e, mais tarde, militares do Comando Conjunto Catrimani II realizaram a destruição da aeronave.

As forças responsáveis afirmam que a ação seguiu os protocolos previstos para proteção do espaço aéreo e de áreas sensíveis da Amazônia, como a Terra Yanomami.

Piloto fugiu após pouso em pista clandestina na Terra Yanomami, em Roraima. Foto: FAB/Divulgação

Comentários

Continue lendo

Brasil

Casal que viralizou após adotar 3 crianças é preso por maus-tratos

Publicado

4 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

O boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, foi registrado pela funcionária do Conselho Tutelar da cidade

O casal havia viralizado nas redes sociais ao contar que ficaram apenas 6 horas na fila de adoção. Foto: captada 

Redação Metrópoles 

A enfermeira Mayara Coraci, de 36 anos, e o marido, o engenheiro Erik Coraci, de 42 anos, foram presos em flagrante por maus-tratos contra os filhos adotivos. O casal havia viralizado nas redes sociais ao contar que ficaram apenas 6 horas na fila de adoção. As informações são do Metrópoles. A prisão aconteceu na última quarta-feira (12), em Jundiaí, no interior de São Paulo, após uma conselheira tutelar ter sido notificada pela escola das crianças que um dos meninos, de 10 anos, apresentava lesões e estava se recusando a comparecer às aulas.

O boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, foi registrado pela funcionária do Conselho Tutelar da cidade. De acordo com ela, ao chegar na escola e encontrar o menino, constatou que ele estava “visivelmente machucado, apresentando hematomas recentes na mão e na região lombar, estando com dificuldade para andar e sentindo dor intensa”.

Questionado sobre as lesões, a vítima informou que havia sido agredido pela mãe utilizando uma raquete e afirmou que recebia castigos físicos diariamente. Segundo o menino, o pai tinha conhecimento e também participava, por vezes, das agressões.

“Declarou ainda que era obrigado a permanecer durante a noite em posição de flexão, apenas de roupa íntima, trancado em um escritório, sem alimentação adequada e sem poder dormir”, consta no relatório policial.

O irmão mais novo da vítima, de 8 anos, confirmou as informações e também mostrou à conselheira cicatrizes antigas provenientes de agressões anteriores. A irmã mais nova, de 4 anos, foi afastada do ambiente.

A SSP informou que as crianças foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, ao acolhimento institucional.

No hospital, a vítima reafirmou as agressões, acrescentando que Mayara também arrancava seus cabelos, apertava sua genitália e já havia quebrado uma garrafa em seu braço. O menino relatou que já havia ficado 15 dias sem tomar banho e era impedido de comer como forma de punição. O médico realizou um exame clínico na vítima, constatando múltiplas fraturas e alterações abdominais.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, durante a entrevista na delegacia, a servidora do Conselho Tutelar informou que “os pais permaneceram em silêncio quando questionados sobre os fatos, não apresentando arrependimento ou emoção, sendo a única preocupação da mãe relacionada à possibilidade de visitas e à rotina após o afastamento das crianças”.

Procurada pelo Metrópoles, a defesa do casal informou que não irá se manifestar no momento.

Da adoção em 6 horas à prisão por maus-tratos

No mesmo dia em que Mayara foi visitada por um oficial de Justiça com a intimação de que ela estava apta e havia entrado oficialmente na fila de adoção, ela recebeu a ligação de que os filhos dela haviam sido “selecionados”. Ela e o marido adotaram oficialmente as três crianças no dia 28 de novembro de 2024.

Considerando o momento da abertura do processo até o dia em que Mayara e Erik conheceram as crianças, 1 ano se passou. Em 5 de fevereiro de 2023, eles realizaram um curso por alguns meses e participaram de entrevistas com a equipe técnica do Fórum.

Por volta das 11h da manhã do dia 25 de janeiro de 2024, o casal recebeu a visita de um oficial de Justiça, que trazia a intimação dizendo que eles estavam aptos para a adoção e que estavam oficialmente na fila do sistema nacional. À tarde no mesmo dia, eles receberam uma ligação informando que as crianças já haviam sido encontradas.

“Quando ela [oficial de justiça] me ligou, ela disse: ‘É, Mayara, você tinha razão. Eu só estava esperando o seu nome entrar no sistema para ligar. Eu já conheço os seus filhos”, contou a enfermeira.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Reembolsos do Master devem começar em 2025, diz presidente do FGC à CNN

Publicado

10 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Daniel Lima afirmou ainda que caso do Banco Master não leva riscos ao FGC, já que a instituição não estava “altamente conectada” e sua liquidação “não foi supresa”

• Imagem gerada por IA

O presidente do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), Daniel Lima, disse em entrevista à CNN nesta quinta-feira (20) que os reembolsos do Banco Master devem começar ainda neste ano. Após receber a lista de credores e valores a serem ressarcidos, os pagamentos começam em dois dias úteis.

“Não tem prazo específico para o liquidante mandar a lista. Mas se a gente olha para os últimos processos de pagamento, tomou entre 30 e 40 dias. A gente recebe essa lista e em dois dias úteis já está começando a fazer os pagamentos. A tendência é de que comece a pagar ainda neste ano”, disse.

Lima destacou que o início dos pagamentos depende também de os credores realizarem a solicitação da garantia. Neste momento, as pessoas e empresas já podem fazer um cadastro básico no aplicativo do FGC — e mais à frente já poderão pedir o resgate.

“O FGC fez trinta anos agora em novembro, e nesses trinta anos foram quarenta liquidações de bancos. E nestes quarenta bancos, todos receberam seu dinheiro de acordo com as regras do mecanismo. E vai dar tudo certo de novo”, disse.

Essa será a maior operação deste tipo na história. Nas contas do Fundo, as instituições liquidadas possuem base estimada de 1,6 milhão de credores com depósitos e investimentos elegíveis ao pagamento de garantia que somam aproximadamente R$ 41 bilhões.

Sem riscos ao FGC

Ainda de acordo com Lima, o caso do Banco Master não leva riscos ao mecanismo, já que a instituição não estava “altamente conectada” com outros bancos e que sua liquidação “não foi uma supresa”.

“Em termos de risco, não vamos precisar ter muita pressa com essa história. Não vemos um banco altamente conectado com outros bancos, nem uma surpresa. Quando acontece uma liquidação bancária e é uma surpresa, as pessoas podem ficar ansiosas e haver uma corrida bancária”, disse.

“Neste caso, é algo que já vinha sendo amplamente divulgado. Nossa análise de risco mostra que é um caso isolado, e temos tempo para discutir com a indústria, com os bancos, com o Banco Central a recomposição do patamar de liquidez ao longo do tempo”, disse.

Acontece que, segundo regras, o fundo precisa ter liquidez equivalente a 2,5% de depósitos elegíveis. No primeiro semestre, o fundo contava com R$ 122 bilhões e estava no patamar de 2,32%. Agora, cerca de R$ 41 bilhões serão utilizados no resgate do Master, o que leva a questionamentos sobre sua solidez.

Lima defende que o fundo segue robusto e, além disso, teria acesso a bolsos de liquidez e à antecipação de contribuição dos bancos caso haja necessidade de recomposição.

Etapas para pagamento da garantia

  • O liquidante ou interventor do Banco Master envia ao FGC a relação das pessoas beneficiárias com os valores devidos. A consolidação dessa lista requer prazo que varia por instituição (na média, conforme experiência recente, cerca de 30 dias).
  • O aplicativo do FGC já está disponível; os credores podem realizar o cadastro básico.
  • Após o recebimento da base de dados, o FGC informa aos credores que o sistema está disponível para solicitação da garantia. O credor precisa manifestar interesse.
  • Pessoas físicas (CPF) solicitam a garantia pelo aplicativo do FGC; pessoas jurídicas (CNPJ) realizam o processo por meio do site do FGC.
  • Após o cadastro completo, a pessoa física visualiza o valor a receber e assina digitalmente o termo de solicitação; para pessoa jurídica, o termo é enviado por e-mail após análise documental.
Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo