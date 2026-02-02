Saiba como estudante de medicina extorquia casais na internet

Um estudante de medicina, de 33 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso pelo crime de extorsão durante uma ação policial, nesse domingo (1º/2). A ação foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Cruz das Almas, na Bahia (BA).

O suspeito foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.

De acordo com as investigações, o homem se passava por mulher em site de entretenimento adulto para atrair casais. Após conquistar a confiança das vítimas, ele fazia as ameaças com a divulgação de fotos íntimas tiradas da plataforma, exigindo transferências bancárias para não expor o conteúdo.

Com as ameaças, um casal chegou a transferir um valor de R$ 2,7 mil para a chave Pix informada pelo suspeito, que utilizava contas bancárias de terceiros com o objetivo de dificultar o rastreamento. Com a continuidade das ameaças e novas exigências, as vítimas registraram a denúncia.

O suspeito aguardava colação de grau em medicina no Paraguai, prevista para 19 de fevereiro. Segundo a polícia, há indícios de que ele teria quitado o curso com recursos obtidos por meio das extorsões.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza a perícia no celular do estudante para identificar outras possíveis vítimas. O homem pode responder por crime com pena prevista de quatro a 10 anos de prisão.