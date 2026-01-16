Safra de grãos do Acre deve crescer 9% e chegar a 231 mil toneladas em 2025/26, aponta Conab

Cotidiano
O exame permite aos participantes concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, e até a financiamento e bolsas privadas.
O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) liberaram nesta sexta-feira (16) o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os participantes podem consultar as notas na Página do Participante, utilizando login gov.br com CPF e senha.
O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, permitindo concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, além de programas de financiamento e bolsas. O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre na segunda-feira (19) e segue com inscrições até sexta (23), dando início ao processo seletivo para instituições públicas.
Os treineiros — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio — terão suas notas divulgadas em até 60 dias. As provas regulares foram aplicadas em 9 e 16 de novembro, com uma aplicação especial em três municípios do Pará nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
Como acessar o resultado do Enem 2025
- Acesse a Página do Participante em enem.inep.gov.br/participante/ e clique em “Página do Participante – entrar com gov.br“.
- Insira seu CPF, clique em “Continuar”, coloque sua senha e selecione “Entrar”.
- Clique na aba “Resultado” e selecione a opção correspondente a 2025.
Paulinho do Cras confirma a dispensa de Jojo, Korea e Pablo
O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, confirmou nesta sexta, 16, a dispensa dos laterais Jojo, Korea e do meia Pablo, todos por indisciplina. Algumas atitudes nos treinamentos e alojamento dos atletas desagradaram ao técnico Rodrigo Deião e por isso a decisão pelas saídas.
Fecha treinamentos
Rodrigo Deião comanda um treino de bolas paradas nesta sexta, no Frotão, e fecha a preparação para a estreia no Campeonato Estadual. O primeiro jogo do Leão será contra o Humaitá neste sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.
Polaco como opção
Polaco, voltando de lesão no joelho esquerdo, deve ficar como opção no jogo de estreia do Estadual.
“Tivemos uma semana muito complicada. Vamos ficar na partida porque teremos uma estreia difícil”, avaliou o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Catatau, Bryan e Leozinho “são perdoados” pelo técnico Erick Rodrigues
O técnico Erick Rodrigues resolveu “perdoar” o lateral Catatau, o volante Bryan e o atacante Leozinho e os atletas serão relacionados para o jogo de estreia no Campeonato Estadual contra o Rio Branco. A partida será disputada neste sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão.
“O grupo pediu e resolvi atender. Vamos nos concentrar para a partida de estreia no Campeonato Estadual”, declarou Erick Rodrigues.
Entenda o caso
Catatau, Bryan e Leozinho atuaram pelos Amigos do Dudu em um jogo do Campeonato de Férias no último fim de semana. Os atletas foram multados e afastados do jogo contra o Rio Branco na decisão do início da semana.
Fechou preparação
Com um treinamento leve, na Fazendinha, o elenco do Vasco fechou a preparação para o primeiro confronto do Estadual.
“Sabemos da nossa responsabilidade. Nosso objetivo é a conquista do título”, afirmou o treinador vascaíno.
Galvez mantém o favoritismo e derrota o São Francisco
O Galvez manteve o favoritismo e derrotou o São Francisco por 4 a 1 nesta quinta, 15, no Tonicão, na estreia das duas equipes no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Hiago(2), Gabriel e Patrick marcaram os gols do Imperador e Adriano descontou para o São Francisco.
Decidido no 2º tempo
Após um empate por 0 a 0 no primeiro tempo, o Galvez passou a errar menos passes e com um melhor condicionamento físico garantiu a vitória.
“Soubemos aproveitar melhor as oportunidades no segundo tempo e conquistamos uma vitória importante”, declarou o volante Patrick.
Fala, Maurício!
“Vencemos o jogo, mas não podemos errar como na primeira etapa. Estamos em uma competição difícil e é preciso jogar concentrado desde o início. Vou cobrar os jogadores mesmo com os três pontos garantidos”, afirmou o técnico do Galvez, Maurício Carneiro.
Próximos jogos
Vasco x Rio Branco
Adesg x Humaitá
No sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão
